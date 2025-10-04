Lugner-Stargast: Fran Drescher tanzt auf dem Wiener Opernball

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56695
  • Heute, 10:29h 2 Min.

Fran Drascher geht nach Wien (Bild: Gage Skidmore / flickr)

Die österreichische Unternehmerin Jacqueline Lugner (32) hat ihren Stargast für den Wiener Opernball am 12. Februar bekannt gegeben. Auf dem Instagram-Account von "Lugner City" ist ein Video zu sehen, das die US-Schauspielerin Fran Drescher (68) zeigt. Der Star aus der TV-Serie "Die Nanny" teilte den Clip ebenfalls. Darin freut sich die 68-Jährige über ihre Einladung in die österreichische Hauptstadt.

Auch ein Auftritt im Einkaufszentrum ist offenbar geplant, das kurze Video ist beschriftet mit: "Wir freuen uns am Mittwoch den 11.2. Fran Drescher bei uns in der Lugner City begrüßen zu dürfen." Die Schauspielerin erklärt in dem Clip: "Ratet was? Ich komme nach Wien." Sie sei zum Opernball eingeladen worden und freue sich darauf, alle "in einer meiner Lieblingsstädte" zu sehen, so Fran Drescher, die hinzufügte: "Danke, Jacqueline, für die Einladung!"

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Jacqueline Lugner ist die Tochter von Opernball-Legende Richard Lugner (1932-2024). Jahrelang sorgte der Unternehmer, der im Sommer 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, mit internationalen Stargästen für Aufsehen. Lugner konnte unter anderem Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale oder Pamela Anderson auf den Opernball locken.

Auch Sharon Stone ist dieses Jahr dabei

In Wien könnte der diesjährige Lugner-Stargast Fran Drescher auf einen weiteren Hollywoodstar treffen. Wie vor kurzem bekannt wurde, wird auch Sharon Stone (67) zu der Veranstaltung erscheinen. Die US-Schauspielerin begleitet "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer zu dem Event am 12. Februar. Die 67-Jährige, die durch den Erotikthriller "Basic Instinct" berühmt wurde, ist offenbar ebenfalls schon gespannt auf ihren Ausflug nach Österreich: "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", so Sharon Stone. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Österreich
28.01.26 | Österreich
FPÖ: Anerkennung von queeren Menschen führt zum Kommunismus
12.01.26 | Machtwort der Justiz
Österreichisches Höchstgericht: Nichtbinäre Menschen müssen anerkannt werden
19.12.25 | Verstoß gegen EU-Datenschutz?
Beschwerde in Österreich: Grindr-Daten landen bei TikTok
05.12.25 | Streit um Songcontest
Kritik an ESC-Boykott mehrerer Länder
26.10.25 | Eurovision Song Contest
Österreichs Kanzler klar für Teilnahme Israels am ESC
04.10.25 | TV-Tipp
ORF zeigt Doku über "Pink Lake"-Festival
Neu auf queer.de
Bestätigung
Staffel 4 von "The White Lotus": Helena Bonham Carter offiziell dabei
Am 12. Februar
Lugner-Stargast: Fran Drescher tanzt auf dem Wiener Opernball
Digitale Effekte
Serie über legendäres Magier-Duo Siegfried und Roy setzt auf CGI-Tiger
Video des Tages
Dynamischer Trip durch Euphorie, Chaos, Verletzlichkeit und Hoffnung
Gewinnspiel
Verbunden und trotzdem frei
Nach Anklage
Berliner CSD fordert Einladung des Budapester Bürgermeisters
Berlin
Queerer Kultclub SchwuZ: Comeback in der Busche?
Sie ist sieben mal nominiert
Bestätigt: Lady Gaga tritt am Sonntag bei den Grammys auf