Staffel 4 von "The White Lotus": Helena Bonham Carter offiziell dabei

Helena Bonham Carter ist bei "The White Lotus" dabei (Bild: Raph_PH / wikipedia

Jetzt ist es offiziell: Helena Bonham Carter (59) checkt in Staffel vier bei "The White Lotus" in Frankreich ein. Die Oscar-nominierte Schauspielerin ist neben Chris Messina (51) und Marissa Long eine von drei weiteren Darstellern, die die Produktion am Donnerstagabend bekannt gegeben hat.



Helena Bonham Carter gehört mit zahlreichen profilierten Rollen, darunter in "The King's Speech", und Auszeichnungen zu den bekanntesten Schauspielerinnen Großbritanniens. Chris Messina ist unter anderem aus "The Mindy Project" und "Julie & Julia" bekannt. Für Marissa Long ist es die erste Rolle in einer Serie überhaupt.



Sie gesellen sich zu den bereits vorab angekündigten Schauspielern Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig und AJ Michalka hinzu (queer.de berichtete). Details zu ihren Rollen sind bisher nicht bekannt.

Das ist über Staffel 4 von "The White Lotus" bisher bekannt

Die vierte Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" wird in Frankreich spielen. Als Drehorte sind unter anderem Paris, das Filmfestival von Cannes und das Luxushotel Château de La Messardière in Saint-Tropez an der Côte d'Azur vorgesehen.



Ob Darsteller*innen aus den vorherigen Staffeln in Staffel vier zu sehen sein werden, ist noch unklar. Wie der Schauplatz wechselt auch mit jeder Staffel von "The White Lotus" das Ensemble. Lediglich Jon Gries (68) war als Greg Hunt in jeder Season dabei. Jennifer Coolidge (64) war in den ersten Staffeln dabei, ihre Figur, Publikumsliebling Tanya McQuoid, starb aber. Das Geheimnis um ihren Tod spielte in Season drei eine Rolle und könnte in Runde vier aufgegriffen werden. Die Story ist noch geheim. Natasha Rothwell (45) als Belinda Lindsey war in Staffel eins und drei zu sehen.



Ein Startdatum der vierten Staffel von "The White Lotus" hat HBO noch nicht anvisiert. Laut Branchenexpert*innen ist mit einer Premiere vor Mai 2027 nicht zu rechnen. (spot/cw)