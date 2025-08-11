Pantisano kritisiert CDU wegen Wahlkampfs für "normale Leute"

Heute, 11:14h 3 Min.

Der SPD-Politiker Alfonso Pantisano, seit 2023 Queerbeauftragter der schwarz-roten Berliner Stadtregierung, zeigte sich auf Instagram über CDU-Wahlwerbung in Baden-Württemberg empört. Die Südwest-CDU wirbt mit dem Slogan: "Politik für ganz normale Leute".



"Normal" sei kein harmloses Wort, so Pantisano. "Es zieht Grenzen und markiert Zugehörigkeit. Und es schließt andere aus, ohne sie beim Namen zu nennen", erklärte der 50-Jährige. "Wenn die CDU Politik für 'ganz normale Leute' verspricht, sagt sie zugleich: Es gibt Menschen, die nicht normal sind. Also Menschen wie ich. Schwule Männer. Lesben. Trans* Personen. Queere Familien. Menschen mit Biografien jenseits der Mehrheitsnorm."

AfD benutzt ähnlichen Slogan seit Jahren

Er wies auch darauf hin, dass die CDU den Slogan praktisch von der AfD geklaut hat, die seit 2021 "Deutschland. Aber normal" auf Plakate schreiben lässt. "Die Botschaft war klar: zu bunt, zu queer, zu vielfältig  und deshalb angeblich falsch", so Pantisano. "Wer heute so tut, als sei diese Nähe zufällig oder unschuldig, macht es sich zu leicht. Mich empört nicht nur die Wortwahl, sondern die Verantwortungslosigkeit dahinter. In Zeiten, in denen queere Menschen wieder bedroht und angegriffen werden, spielt man nicht mit 'Normalität'." Pantisano betonte, dass er nicht als Queerbeauftragter die CDU kritisiere, "sondern als Alfonso"  "als schwuler Mann mit italienischen Wurzeln, der genau hinhört, wenn Volksparteien beginnen, den Sprech der AfD zu übernehmen". Wer "Normalität" beschwöre, ohne zu sagen, wen er damit ausschließe, "hat ein politisches und moralisches Problem".



CDU: Wir machen Wahlkampf für "stille Mehrheit"



Die CDU verteidigte das Plakat. Der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Miller erklärte etwa in einer SWR-Wahlkampfsendung, mit dem Begriff sei die "stille Mehrheit" gemeint  also Leute, "die jeden Tag arbeiten gehen, die viel arbeiten", und sonst nicht viel Zeit zum Nachdenken hätten. "Das Plakat provoziert, es hat vielleicht den Zweck dann auch erfüllt", so Miller.



In der Vergangenheit hatten CDU-Politiker*innen immer wieder das Wort "normal" benutzt, um sich von queeren Menschen abzugrenzen. 2010 rüffelte der sächsische CDU-Politik Kai Hähner etwa den Chemnitzer CSD-Verein mit den Worten: "Leben Sie, wie Sie wollen, im Privaten und lassen Sie andere mit Ihrer Abnormalität in Ruhe" (queer.de berichtete). Auch in der gegenwärtigen Regierung ist diese Ansicht vertreten. So kritisierte die heutige Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche schwule Paare 2011 in einer Talkshow als "nicht normal" (queer.de berichtete).



In Baden-Württemberg wird am 8. März ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert dort eine grün-schwarze Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der aber nicht erneut antritt. Laut einer aktuellen INSA-Umfrage liegt die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel derzeit mit 29 Prozent weit vor den Grünen mit dem früheren Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (21 Prozent). Die AfD käme demnach auf 20 Prozent, die SPD liegt bei zehn Prozent, die Linke bei sieben Prozent und die FDP bei fünf Prozent. (dk)