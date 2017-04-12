"Orange Is the New Black"-Traumpaar lässt sich scheiden

Heute, 22:14h 2 Min.

Es war eine Liebesgeschichte, die am Set von "Orange Is the New Black" begann  und die nun nach neun Jahren Ehe ihr Ende findet. Schauspielerin Samira Wiley (38) und Autorin Lauren Morelli (43) haben die Scheidung eingereicht, wie "Entertainment Weekly" durch einen Sprecher von Wiley bestätigt wurde.



Das lesbische Paar lernte sich 2012 während der Arbeit an der Emmy-prämierten Netflix-Gefängniskomödie kennen. Wiley verkörperte in der Serie die Fanlieblingsfigur Poussey Washington, während Morelli als Autorin und Produzentin über alle sieben Staffeln hinweg tätig war. Aus der beruflichen Zusammenarbeit entwickelte sich Liebe.

Vor zehn Jahren hatten sie sich verlobt

Die Verlobung hatten die beiden 2016 öffentlich gemacht (queer.de berichtete). Wiley teilte damals ein Foto, das sie mit Verlobungsring zeigte, während Morelli neben ihr strahlte. "Ja", lautete schlicht die Bildunterschrift. Im März 2017 gaben sich die beiden schließlich das Jawort (queer.de berichtete).



Über ihre Beziehungsdynamik scherzte Wiley gegenüber "People": "Lauren ist eine sehr organisierte Person, die gerne pünktlich losgeht, was auch immer das bedeutet. Sie mag es, wenn alles perfekt organisiert ist, und ich weiß nicht einmal, wo die Hälfte meiner Sachen ist!"

Gemeinsame Tochter bleibt im Mittelpunkt

Vier Jahre nach der Hochzeit, im April 2021, machte die Geburt von Tochter George Elizabeth ihr Familienglück perfekt. Trotz der Trennung betonen Wiley und Morelli demnach nun in einem gemeinsamen Statement, dass ihr "lebenslanges Engagement für die gemeinsame Erziehung für immer bestehen bleibt".



Beruflich gingen beide nach dem Ende von "Orange Is the New Black" erfolgreich eigene Wege. Wiley gewann einen Emmy für ihre Darstellung in der Hulu-Serie "The Handmaid's Tale" an der Seite von Hauptdarstellerin Elisabeth Moss (42). Morelli blieb derweil Netflix treu und schuf 2019 die queere Miniserie "Stadtgeschichten" basierend auf den "Tales of the City"-Romanen von Armistead Maupin. (cw/spot)