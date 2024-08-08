Standesamt München bietet Hochzeitstermine zum CSD

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 11:14h

Symbolbild

Am Christopher Street Day wird in München nicht nur gefeiert, sondern auch geheiratet. Diese Tradition führt das neue Leitungsduo der Standesämter München und München-Pasing auch in diesem Jahr weiter. Torsten Hensel und Lore Roos bieten am Samstag, den 27. Juni 2026, für Paare der LGBTI-Community Sondertermine zur Eheschließung an.

Die CSD-Hochzeiten finden vormittags im Kreisverwaltungsreferat (Ruppertstraße 11) statt. "Danach bleibt genug Zeit, um weiterzufeiern, zum Beispiel bei der Politparade oder an vielen Ständen in der Innenstadt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Interessierte Paare müssen sich bis spätestens Freitag, den 5. Juni 2026 bei Lore Roos per E-Mail (lore.roos@muenchen.de) melden. (cw)

