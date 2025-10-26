A room for every kind of Valentine: Wie MEININGER Hotels queere Selbstliebe, Vielfalt und Reisen neu denkt

Heute, 06:47h 3 Min.

Der Valentinstag ist längst mehr als ein Feiertag für heteronormative Paarromantik. Für viele queere Menschen bedeutet der 14. Februar Selbstliebe, Wahlfamilie, Freund*innenschaft oder einfach die Freiheit, den Tag so zu gestalten, wie er sich richtig anfühlt. Genau hier setzt die aktuelle Valentinstags-Kampagne von MEININGER Hotels an  mit einer klaren Botschaft: A room for every kind of Valentine.



Unter dem Titel "Lonely Hearts Hotline" bricht MEININGER bewusst mit klassischen Valentinstags-Klischees. Statt kitschigem Zwangsromantik-Narrativ steht ein inklusiver Blick auf Liebe, Beziehungen und Alleinsein im Fokus. Im Zentrum der Kampagne: die Berliner Dragqueen Rachel Intervention, die in mehreren Video-Spots augenzwinkernd in die Rolle einer MEININGER-Mitarbeiterin schlüpft  mal an der Rezeption, mal im Housekeeping oder im Customer Care. Als Stimme der "Lonely Hearts Hotline" gibt sie humorvolle, kluge und überraschend ehrliche Tipps zu Themen wie Ghosting, Commitment-Issues oder moderner Beziehungsrealität.



Die Kampagne richtet sich dabei explizit nicht nur an Paare. Auch Singles sind eingeladen, sich selbst etwas Gutes zu tun  etwa mit einem Städtetrip, einem Solo-Getaway oder einfach einem Ortswechsel zum Durchatmen. Und falls es bei gemeinsamen Reisen doch mal kriselt: Bei MEININGER lassen sich die Betten unkompliziert trennen. Kein Drama, kein Zwang  sondern Räume, die sich an die Bedürfnisse der Menschen anpassen.

Queerfreundlich reisen heißt, ernst genommen zu werden

Passend dazu ist der visuelle Look der Kampagne retro-inspiriert, verspielt und bewusst nicht glattpoliert. Humor dient als zentrales Storytelling-Element und transportiert den People-first-Ansatz der Marke. Produziert wurde die Kampagne inhouse im MEININGER Hotel Berlin Airport, das kreative Konzept entstand gemeinsam mit der Berliner Agentur Good Optiks. Ausgespielt wird sie über die MEININGER Website, Social Media, Newsletter und Paid Ads.



Dass diese Kampagne kein leeres Diversity-Versprechen ist, zeigt ein Blick auf die gelebten Diversity- & Inclusion-Richtlinien von MEININGER Hotels. Unter dem Leitsatz "Alle sind willkommen" bekennt sich das Unternehmen klar zu einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Homophobie, Transphobie, Rassismus, Sexismus und jeglicher Form von Diskriminierung. Belästigung oder Mobbing führen zum sofortigen Hotelverweis  ohne Rückerstattung.



Besonders relevant für queere Reisende ist der konsequente Ansatz zur Selbstidentifikation: Gäste dürfen frei entscheiden, in welchem Mehrbettzimmer sie sich wohlfühlen  unabhängig von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Diese sogenannte transgender-inklusive Raumaufteilung folgt den EU-Gleichstellungsrichtlinien sowie den UN-LGBTI-Standards für Unternehmen. Ergänzt wird dies durch Unisex-Toiletten in vielen Hotels, Unisex-Uniformen, sichtbare Pride-Symbole in Gemeinschaftsräumen sowie die Nutzung von Pronomen in interner und externer Kommunikation.

Diversity & Inclusion: Kein Marketing-Buzzword, sondern Haltung

Auch intern ist Diversity & Inclusion bei MEININGER fest verankert. Ein eigenes D&I-Team organisiert regelmäßig Pride-Events, Workshops, Townhall-Meetings und Kommunikationstrainings. Das Unternehmen führt DEI-Umfragen durch, fördert aktiv Frauen in Führungspositionen und beschäftigt Mitarbeitende aus rund 90 Nationen. Kooperationen mit Organisationen wie dem Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin oder der Hamburger Arbeitsassistenz sowie die Auszeichnung des MEININGER Hotels Hamburg mit dem Hamburger Inklusionspreis (2. Platz) unterstreichen den Anspruch, Inklusion nicht nur zu kommunizieren, sondern umzusetzen.



Passend zur Kampagne bietet MEININGER Hotels zum Valentinstag einen 10-%-Rabatt an: Mit dem Promocode VDAY10 erhalten Gäste vom 01.02. bis 14.02.2026 10 % Rabatt auf FLEX- und FIX-Tarife (nicht kombinierbar, Blackout-Dates möglich). Der Code gilt für Aufenthalte zwischen dem 01.02. und 31.03.2026. Für weitere Informationen zur Kampagne und zur Buchung einfach auf das folgende Foto mit Rachel Intervention klicken:







Ob Solo-Trip, romantisches Getaway, Freund*innenreise oder queerer Valentinstag jenseits aller Normen  MEININGER Hotels zeigt mit dieser Kampagne, dass echte Inklusion nicht beim Marketing endet, sondern bei der Frage beginnt, wer sich wo sicher, respektiert und willkommen fühlen darf.