Dan und Eugene Levy trauern: Catherine O'Hara gehörte zur Familie

Heute, 07:25h 3 Min.

Eugene Levy (79) und sein queerer Sohn Dan (42), die Köpfe hinter der Erfolgsserie "Schitt's Creek", trauern um Catherine O'Hara (1954-2026). Die verstorbene Schauspielerin bekam für die Serie nicht nur einen Emmy, sie gehörte auch zur Familie, wie Dan Levy zu einem Foto von sich und O'Hara bei Instagram schreibt.



"Was für ein Geschenk, all die Jahre im warmen Glanz von Catherine O'Haras Brillanz tanzen zu dürfen", erklärt der 42-Jährige. In "Schitt's Creek" spielte O'Hara seine Mutter und die Ehefrau von Eugene. "Nachdem sie mehr als fünfzig Jahre lang mit meinem Vater zusammengearbeitet hat, gehörte Catherine zur erweiterten Familie, bevor sie jemals meine Familie gespielt hat", führt er aus. "Es ist schwierig, sich eine Welt ohne sie vorzustellen. Ich werde jede lustige Erinnerung, die ich mit ihr erleben durfte, in Ehren halten."

Eugene Levy kannte sie über 50 Jahre

Dan Levys Vater Eugene trauert in einem Statement, das unter anderem dem Branchenportal "Deadline" vorliegt. "Worte wirken nicht ausreichend, um den Verlust auszudrücken, den ich heute empfinde", sagt er. "Ich hatte die Ehre, die große Catherine O'Hara über fünfzig Jahre lang zu kennen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Von unseren Anfängen auf der Second-City-Bühne über SCTV und die Filme, die wir mit Chris Guest gemacht haben, bis zu unseren sechs glorreichen Jahren bei 'Schitt's Creek', habe ich unsere Arbeitsbeziehung, aber vor allem unsere Freundschaft, geschätzt." O'Hara werde ihm fehlen.



Mit Catherine O'Hara ist eine der der berühmtesten Filmmütter verstorben. Ihr Manager hat dem US-Magazin "People", dass die im kanadischen Toronto geborene Schauspielerin im Alter von 71 Jahren gestorben ist (queer.de berichtete).

"Atemschwierigkeiten" vor ihrem Tod

Unter Berufung auf einen Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles berichtet das Medium, dass Rettungskräfte am frühen Freitagmorgen um 4:48 Uhr zu O'Haras Anwesen im noblen Stadtteil Brentwood gerufen wurden. Die Patientin wurde daraufhin in "ernstem Zustand" in ein Krankenhaus transportiert.



Aus dem Mitschnitt des Notrufs geht hervor, dass O'Hara in ihren letzten Stunden unter akuter Atemnot litt. Das Dispatch-Audio dokumentiert, dass die Person an der Adresse "Atemschwierigkeiten" hatte.



Bekannt ist, dass Catherine O'Hara zeitlebens mit einer äußerst seltenen Erkrankung lebte: Situs inversus. Bei dieser Anomalie befinden sich sämtliche Organe spiegelverkehrt im Körper. O'Haras Leber lag auf der linken Seite, ihr Herz auf der rechten. Die Erkrankung gilt grundsätzlich als harmlos, kann aber die Diagnose anderer Beschwerden erschweren.



Nur Tage vor ihrem Tod verpasste sie Dreharbeiten



Wie "The Sun" berichtet, hätte O'Hara kurz vor ihrem Tod eigentlich für die zweite Staffel der Apple-TV+-Serie "The Studio" vor der Kamera stehen sollen. Der Drehplan wurde jedoch kurzfristig umgestellt, um Szenen ohne ihre Figur Patty Leigh zu filmen, während die "Kevin  Allein zu Haus"-Darstellerin "persönliche Angelegenheiten" regelte. Eine Quelle erklärte der Zeitung: "Es war nicht allgemein bekannt, dass sie mit gesundheitlichen oder größeren Problemen zu kämpfen hatte."



Der "Schitt's Creek"-Star hinterlässt ihren Ehemann, den Produktionsdesigner Bo Welch, mit dem sie 33 Jahre verheiratet war, sowie die beiden erwachsenen Söhne Matthew (31) und Luke (29). Das Paar hatte sich 1987 am Set von "Beetlejuice" kennengelernt  Regisseur Tim Burton persönlich soll sie zum ersten Date ermutigt haben. 1992 heirateten die beiden. Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt war bei einer Primetime Emmy Party im September 2025. (cw/spot)