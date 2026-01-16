Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56722

Fans schwenkten Regenbogenfahnen

Popmusical "& Julia" feiert in Hamburg Abschied

  • Heute, 04:36h 2 Min.

Das Musical "& Julia" war zum letzten Mal in Hamburg zu sehen (Bild: Johan Persson)

Konfetti, rote Rosen und Riesenapplaus für die Darsteller*­innen: Das Popmusical "& Julia" im Hamburger Stage-Operettenhaus hat sich am Sonntagabend aus Hamburg verabschiedet.

Rund eine halbe Million Zuschauer*­innen sahen die bunte Show seit der Deutschlandpremiere am 30. Oktober 2024 in der Hansestadt, sagte Stephan Jaekel von Stage Entertainment auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein bemerkenswerter Erfolg. "Weil es uns gelungen ist, Publikumsinteresse für ein zuvor gänzlich unbekanntes Stück zu wecken." Ab Oktober wird "& Julia" in Stuttgart Stage Palladium Theater zu sehen sein.

Das Jukebox-Musical mit den größten Hits unter anderem von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys zeigt eine neue Interpretation von Shakespeares großem Liebesdrama. Es geht darum, wie das Leben von Romeos Julia (Chiara Fuhrmann) wohl weitergegangen wäre, wenn sie sich nach dem Tod ihres Liebsten nicht mit einem Dolchstich ins Herz das Leben genommen hätte.

Anstatt ihrem Romeo in den Tod zu folgen, nimmt sie ihr Leben selbst in die Hand und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise nach Paris. "& Julia" ist ein hochmodernes Musical, das Themen der heutigen Zeit abbildet  emanzipierte Frauen kommen ebenso vor wie queere Liebe. In der Hamburger Abschiedsvorstellung überraschten die Fans das Ensemble während einer Szene, indem sie Regenbogen­fahnen schwenkten.

"Wir haben mit diesem Musical neue, insbesondere jüngere Zielgruppen angesprochen", sagte Jaekel. Die Erzählweise und die Frische der Show seien gut angekommen. Warum hat Stage Entertainment das Stück nicht noch länger in Hamburg laufenlassen? "Ein Luxus-Problem", sagte Jaekel. "Wir haben zahlreiche neue Musicals lizenziert, die "nachdrücken" und auf ihre Premiere in Hamburg warten." Die kultige Science-Fiction-Filmkomödie "Zurück in die Zukunft" wird "& Julia" als Musical im Operettenhaus auf der Reeperbahn ablösen (22. März). (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (15) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Kunst & Kultur
01.02.26 | Bücher, Theater, Musik und ein lustiges Gesellschaftsspiel
Die Zerschlagung einer frühen Subkultur
27.01.26 | Komponist der Wiener Klassik
270 Jahre Mozart: Als sich Wolfgang Amadé in Thomas Linley verliebte
24.01.26 | Queere Kulturgeschichte
Was die Beziehung zwischen Achill und Patroklos für uns bedeutet
22.01.26 | Casting-Aufruf
Musical "Der Teufel trägt Prada" kommt nach Hamburg
18.01.26 | Es bleibt in der Familie
Der schwule König Friedrich II. hatte einen schwulen Bruder
16.01.26 | Oper
Ehrenpreis an Bühnen- und Kostümbildner Jürgen Rose
-w-
Neu auf queer.de
Video des Tages
The Only Naomy zeigt das queere Deutschland
Gewinnspiel
Himmelsfeuer
Queer Cinema
So queer war das Sundance Film Festival 2026
Nachruf
Anstand in der Politik ist möglich: Zum Tod von Rita Süssmuth
Fans schwenkten Regenbogen­fahnen
Popmusical "& Julia" feiert in Hamburg Abschied
Ehemalige Gesundheitsministerin
Unbequem und ihrer Zeit voraus: Trauer um Rita Süssmuth
Video des Tages
Geprägt von britischem Humor, queerer Clubkultur und Chaos
Queer Cinema Classics, Teil 94
Ein kleiner, billiger, schmutziger Film  und zugleich ein großer Klage- und Trauergesang