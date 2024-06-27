"In vielen Fällen verdanken Schwule Süssmuth ihr Leben"

Heute, 12:22h 3 Min.

Über die Parteigrenzen hinweg würdigen Politiker*innen die am Sonntag verstorbene frühere Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU). Aus der queeren Community kamen insbesondere Danksagungen für ihre liberale Aidspolitik in den Achtzigerjahren.

Der Berliner Queerbeauftragte Alfonso Pantisano (SPD) attestierte etwa: "In den Jahren, in denen HIV und Aids wie ein dunkler Schatten über unserem Begehren lag, hat Rita Süssmuth etwas getan, das politisch nicht selbstverständlich war: Sie hat sich gegen Ausgrenzung, Stigmatisierung und Isolation gestellt. Ihr Satz  'Wir bekämpfen die Krankheit, nicht die Menschen'  ist bis heute eine moralische Grenzlinie, die sie in eine Zeit gezogen hat, in der zu viele bereit waren, vor allem Männer, die Sex mit Männern hatten, aufzugeben." Die Christdemokratin sei ein "Schutz vor und ein Gegengewicht zu Hetze und Moralismus" gewesen. "Rita Süssmuth hat geholfen, dass wir  trotz allem  weiterleben und weiterlieben konnten. Das werden wir ihr nie vergessen!", so Pantisano.



Die SPDqueer würdigte, dass sich Süssmuth für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung eingesetzt hatte, auch wenn es Mut erforderte. "Rita Süssmuth hat gezeigt, dass eine menschenrechtsorientierte Politik über Parteigrenzen hinauswirkt und queere wie feministische Kämpfe nachhaltig stärken kann", teilte die queere Organisation der SPD mit.



Der grüne NRW-Landtagsabgeordnete Arndt Klocke erklärte auf Facebook: "Millionen schwuler und bisexueller Männer in diesem Land haben ihr viel zu verdanken; in vielen Fällen ihr Leben." Süssmuth habe "bei der Aids-Eindämmung auf Information statt Ausgrenzung und Stigmatisierung" gesetzt.



Die queere Akademie Waldschlösschen lobte, es sei Süssmuth zu verdanken, "dass die Bundesregierung nicht den Weg der Ausgrenzung von Menschen mit HIV und Aids wählte, sondern auf Aufklärung, Prävention und Solidarität setzte." Die Christdemokratin habe "Mut, Menschlichkeit und Verantwortung" vereint.



Die Deutsche Aidsstiftung erklärte, es sei "vor allem Süssmuths Verdienst, dass sich in Deutschland eine liberale 'Aids-Politik' durchsetzen und erfolgreich sein konnte". Auf Facebook schrieb die Stiftung weiter: "Der Weg dorthin war steinig und es mangelte nicht an Widerständen. Für Rita Süssmuth war dies Herausforderung und Auftrag zugleich. Viel zu wichtig war ihr dieses Thema, mit dem sich in den 80er Jahren Angst und Schrecken erzeugen ließ. Und viel zu wichtig waren ihr die Menschen."



Auch aus ihrer eigenen Partei kam viel Lob. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ließ etwa erklären: "Für eine moderne und offene Gesellschaft hat sie beispielhaft gekämpft und Maßstäbe für Toleranz und Weltoffenheit gesetzt. Dieses Land verdankt ihr viel." Der Regierungschef, der vor kurzem noch queere Menschen mit seiner "Zirkuszelt"-Äußerung quasi zu Freaks erklärt hatte, versprach: "Die Bundesregierung wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren."



Auch der schwule Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) erinnerte an Süssmuth  und erwähnte dabei anders als der Kanzler auch ihr Engagement für queere Menschen: "Ihre Politik gegen Aids, gegen Ausgrenzung und für eine HIV-Prävention hat unsere Gesellschaft verändert. Sie setzte auf Menschlichkeit, nicht auf Stigmatisierung. Als schwuler Mann waren diese gesellschaftlichen Errungenschaften, die untrennbar mit Rita Süssmuth verbunden bleiben, mehr, als ich mir in dieser Zeit hätte vorstellen können. Ich bin ihr auch dafür ganz persönlich dankbar", so Spahn.



Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) erinnerte in einer Erklärung, dass sich Süssmuth "gegen viele Widerstände für die Enttabuisierung und die Prävention von HIV/Aids" engagiert hatte. "Rita Süssmuths Stimme wird fehlen, auch mir. Wir können ihr Andenken bewahren und ehren, indem wir uns weiter für ihre Herzensanliegen engagieren", so die bislang einzige deutsche Bundeskanzlerin. (dk)