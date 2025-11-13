BVG beschildert Nollendorfplatz als "Regenbogenkiez"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56730
  • Heute, 15:28h 2 Min.

Nollendorfplatz, Berlin

Die CDU-Politiker (v.l.n.r.) Carsten, Jan-Marco Luczak und Klaus Hackenschmied zeigen, wie das Schild einmal aussehen soll (Bild: CDU-Fraktion Tempelhof-Schöneberg)

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden die U-Bahnstation Nollendorfplatz künftig offiziell als "Regenbogenkiez" ausschildern. Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) habe dem queerpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Klaus Hackenschmied, mitgeteilt, dass die BVG "auf die Haltestellenschilder einen entsprechenden Namenszusatz 'Regenbogenkiez' anbringen wird". Dabei solle auch die Regebogenfahne auf dem Schild gezeigt werden. Zuvor hatte sich die CDU-Fraktion des Bezirkes Tempelhof-Schöneberg für den Zusatz eingesetzt.

"Der Namenszusatz 'Regenbogenkiez' ist ein wichtiges politisches Signal für Vielfalt, Akzeptanz und Stolz auf die queere Tradition des Viertels und gegen Hass und Gewalt", erklärte Hackenschmied. "Dies ist ein großes und vor allem sichtbares Signal gerade jetzt in dieser Phase weiter zunehmender Gewalt gegen queere Menschen."

Bereits 2013 war am Nollendorfplatz eine nächtliche Regenbogen-Beleuchtung an der Kuppel installiert worden (queer.de berichtete). "Tag und Nacht weiß man nun, dass man am Herz der Regenbogen­hauptstadt angekommen ist  eben im Regenbogenkiez", so Hackenschmied weiter.

Schielen auf Köln

Damit orientiert sich Berlin an der anderen queeren Metropole Köln: Dort haben die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) letztes Jahr an der Straßenbahnhaltestelle Rudolfplatz ein Schild in Regenbogenfarben angebracht (queer.de berichtete). Die Aktion im Szene-Viertel war eigentlich zeitlich begrenzt  allerdings erklärte die KVB wegen "zahlreichen positiven Rückmeldungen", dass die Regenbogenoptik auch nach dem Ende des CSD bestehen bleibe (queer.de berichtete).

Die Berliner Verkehrsbetriebe hatten knapp drei Wochen nach dem Kölner CSD bereits die Haltstelle Bundestag vorübergehend in Regenbogenfarben gekleidet (queer.de berichtete). Anlass war die Berliner Pride-Demonstration. In einer Erklärung begründete das städtische Unternehmen die Aktion mit dem von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) ausgesprochenen Regenbogenfahnenverbot zum Hauptstadt-CSD (queer.de berichtete). (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (209) Teilen Reddit

Nollendorfplatz, Berlin
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Regenbogenfahne
29.11.25 | Niedersachsen
300 Regenbogen­fahnen in Butjadingen gestohlen
22.11.25 | Kommentar
Lieber Onkel Bodo, warum reichst du Klöckner die Leiter zum Fahnenmast?
22.11.25 | Deutscher Bundestag
Regenbogen­fahnen-Verbot: Ramelow verteidigt Klöckner
20.11.25 | Niedersächsischer Landtag
Das neue queer­feindliche Gesicht der AfD: Wer ist Vanessa Behrendt?
19.11.25 | Mecklenburg-Vorpommern
Deutsche Bahn: Mit Regenbogen gegen den AfD-Bahnhof
13.11.25 | Synode in Dresden
EKD distanziert sich von ihrer eigenen queer­feindlichen Orientierungshilfe
-w-
Neu auf queer.de
Auf Initiative der CDU
BVG beschildert Nollendorfplatz als "Regenbogenkiez"
Katholische Kirche
Synodaler Weg am Ende: Queer­feindliche Bischöfe verweigern sich
Nach dem Tod von Rita Süssmuth
"In vielen Fällen verdanken Schwule Süssmuth ihr Leben"
Oper
Wenn Vampirinnen und ein Monster auf Trump treffen
Bild des Tages
Ein Theaterabend, der unter die Haut geht
US-Musikpreis
Grammys politisch wie selten zuvor
Video des Tages
The Only Naomy zeigt das queere Deutschland
Gewinnspiel
Himmelsfeuer