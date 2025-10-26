Haftstrafe nach Hitlergruß bei Pride-Demo in Linz

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 06:15h 1 Min.

Menschen bei der Linzpride-Demo 2025 (Bild: IMAGO / Harald Dostal)

Wegen des Zeigens des Hitlergrußes bei der Pride-Demonstration 2025 in Linz ist ein 23 Jahre alter Mann aus Traun zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Das berichtete am Montag die "Kronenzeitung". Das Urteil des Landesgerichts Linz ist rechtskräftig.

Der Mann hatte am 21. Juni vergangenen Jahres am Rande des Pride-Umzugs in der Linzer Innenstadt den verbotenen Gruß gezeigt. Polizeibeamt*­innen, die den Demonstrationszug begleiteten, wurden auf den Vorfall aufmerksam und schritten ein. Der Angeklagte gab an, er habe lediglich Bekannten auf der gegenüberliegenden Straßenseite zugewinkt. Diese Darstellung überzeugte alllerdings weder die Polizei noch das Gericht.

Der 23-Jährige wurde wegen des Straftatbestands der "nationalsozialistischen Wiederbetätigung" verurteilt. Der gesetzliche Strafrahmen liegt zwischen einem und zehn Jahren Haft.

Der Pride-Marsch in Linz verlief nach Angaben der Polizei ansonsten friedlich. Rund 4.300 Menschen beteiligten sich laut Behörden an der Demonstration, die Veranstalter*­innen sprachen von etwa 13.000 Teilnehmer*­innen. (cw)

