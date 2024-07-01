Kondolenzbuch für Rita Süssmuth in Berlin ausgelegt

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Rita Süssmuth war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben (Bild: Heinrich-Böll-Stiftung / wikipedia)

Bürger*­innen können sich in Berlin in ein Kondolenzbuch für Rita Süssmuth eintragen. Es ist nun für die Öffentlichkeit in der Parlamentshistorischen Ausstellung des Deutschen Bundestages im Deutschen Dom am Gendarmenmarkt ausgelegt, wie der Deutsche Bundestag ankündigte. Eintragungen sind zu den Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr möglich.

Die CDU-Politikerin Süssmuth war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben (queer.de berichtete). Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) würdigte die frühere Bundestags­präsidentin und Bundesministerin als "große Politikerin".

Ein Kondolenzbuch, in das sich Bundestags­abgeordnete eintragen können, wird voraussichtlich in der nächsten Sitzungswoche des Bundestages Ende Februar im Reichstagsgebäude ausliegen. Zudem wird ein Trauerstaatsakt zu Ehren von Süssmuth vorbereitet. (cw/dpa)

Schwerpunkt Rita Süssmuth
02.02.26 | Nach dem Tod von Rita Süssmuth
"In vielen Fällen verdanken Schwule Süssmuth ihr Leben"
02.02.26 | Nachruf
Anstand in der Politik ist möglich: Zum Tod von Rita Süssmuth
01.02.26 | Ehemalige Gesundheitsministerin
Unbequem und ihrer Zeit voraus: Trauer um Rita Süssmuth
10.11.25 | Bild des Tages
Rita Süssmuth ist eine "Superheldin der Vielfalt"
15.07.25 | Kommentar
Wie die Union versucht, queeres Leben zu delegitimieren
01.07.24 | Appell an die Deutschen
Süssmuth appelliert an Mut zur Krisenbewältigung
-w-
