Kondolenzbuch für Rita Süssmuth in Berlin ausgelegt

Heute, 07:09h 1 Min.



Rita Süssmuth war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben (Bild: Heinrich-Böll-Stiftung / wikipedia

Bürger*­innen können sich in Berlin in ein Kondolenzbuch für Rita Süssmuth eintragen. Es ist nun für die Öffentlichkeit in der Parlamentshistorischen Ausstellung des Deutschen Bundestages im Deutschen Dom am Gendarmenmarkt ausgelegt, wie der Deutsche Bundestag ankündigte. Eintragungen sind zu den Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr möglich.



Die CDU-Politikerin Süssmuth war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben (queer.de berichtete). Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) würdigte die frühere Bundestags­präsidentin und Bundesministerin als "große Politikerin".



Ein Kondolenzbuch, in das sich Bundestags­abgeordnete eintragen können, wird voraussichtlich in der nächsten Sitzungswoche des Bundestages Ende Februar im Reichstagsgebäude ausliegen. Zudem wird ein Trauerstaatsakt zu Ehren von Süssmuth vorbereitet. (cw/dpa)