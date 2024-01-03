Heute, 09:53h 2 Min.



Castro Theatre in San Francisco (Bild: Another Planet Entertainment)

Nach zweijähriger Renovierung feiert das legendäre Castro Theatre in San Francisco an diesem Freitag seine Wiedereröffnung. Das denkmalgeschützte Haus im gleichnamigen Stadtteil gilt als kulturelles Herz der LGBTI-Community und als eines der bekanntesten historischen Kinos der USA.



Zum Auftakt der neuen Spielzeit tritt Sam Smith auf. Die nichtbinäre britische Star plant vom 10. Februar bis 14. März 2026 insgesamt 20 Konzerte unter dem Titel "To Be Free: San Francisco Residency". Smith erklärte, das Castro-Viertel habe über Jahre eine zentrale Bedeutung für die queere Community gehabt, und es sei eine Ehre, Teil der Wiedereröffnung des traditionsreichen Theaters zu sein.



Das Castro Theatre wurde 1922 erbaut und von dem Architekten Timothy Ludwig Pflueger ursprünglich als Kino entworfen. Es verbindet Elemente des spanischen Barock, der Beaux-Arts-Architektur, des italienischen Stils und des Art déco. Seit 1977 steht das Gebäude unter Denkmalschutz und gilt als größtes und besterhaltenes historisches Kino San Franciscos. Auch als Filmkulisse, unter anderem für das Drama "Milk" (2008) über den schwulen Politiker Harvey Milk, erlangte es internationale Bekanntheit.



2022 ging der Veranstalter Another Planet Entertainment eine exklusive Partnerschaft mit dem Haus ein und investierte rund 41 Millionen Dollar in eine umfassende Sanierung. Ziel war es, das Gebäude für ein breiteres Unterhaltungsangebot zu öffnen. Künftig sind neben Filmvorführungen auch Stehkonzerte, Comedy, Drag-Shows, Podcasts und weitere Veranstaltungsformate möglich. Insgesamt bietet das Theater Platz für rund 1.400 Besucher*­innen.

Im Zuge der Arbeiten wurden zahlreiche historische Elemente restauriert, darunter Deckenkunstwerke, Sgraffito-Wandmalereien und ein lange verborgener Bühnenbogen. Auch der historische Kronleuchter sowie das ikonische Leuchtschild an der Fassade wurden erneuert. Zudem erhielt das Haus moderne Technik. (cw)

