TV-Interview

Kristen Stewart: Leben wäre ohne Coming-out unvollständig

2017 erwähnt Kristen Stewart in einer Rede in einer Fernsehshow, dass sie queer ist. Nun erzählt sie, wie wichtig ihr diese Bekanntgabe war.


Kristen Stewart (re.) mit ihrer langjährigen Partnerin Dylan Meyer (Bild: IMAGO / Avalon.red)
  • Heute, 10:27h 2 Min.

Hollywood-Schauspielerin Kristen Stewart ("Twilight") hat über die Beweggründe für ihr öffentliches Coming-out vor neun Jahren gesprochen. "Es ging mir weniger darum, Details meiner Beziehung zu teilen, sondern vielmehr darum, anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die nicht in vollem Umfang am Leben teilhaben können, weil sie sich verstecken müssen", sagte die 35-Jährige dem US-Sender ABC News.

Stewart hatte 2017 in der Fernseh-Show "Saturday Night Live" (SNL) über frühere Tweets des US-Präsidenten Donald Trump über ihr Beziehungsleben gesprochen und an Trump gerichtet verkündet, "so gay" zu sein.

Direktlink | SNL-Monlog von 2017
Bis dahin hätten ihr viele Menschen gesagt: "Deiner Karriere würde es besser tun, wenn du nicht mit deiner Freundin händchenhaltend nach draußen gehen würdest", schilderte Stewart nun. "Und ich dachte mir: Ihr wollt also, dass ich ein unvollständiges Leben führe? Und ihr wollt, dass ich ein System aufrechterhalte, das Menschen ausschließt? Das kann ich einfach nicht."

Gleichzeitig sprach sie darüber, dass sie der Boulevardpresse nicht ihr Privatleben vollständig offenbaren wolle: "Ich wollte kein Comicbuch sein", so Stewart. "Aber ich wollte mich auch nicht verstecken vor der Welt, in der wir leben. Ich wollte, dass die Welt ein offenerer und toleranterer Ort wird."

Direktlink | Das ABC-Interview
Stewart wurde an der Seite von Robert Pattinson mit den "Twilight"-Filmen weltbekannt und war auch vorübergehend mit dem Schauspiel-Kollegen liiert. Seit 2019 ist sie mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer zusammen. Die beiden sollen letztes Jahr geheiratet haben (queer.de berichtete).

Bereits vor dem SNL-Auftritt war die sexuelle Orientierung von Stewart ein offenes Geheimnis. 2012 bestätigte die Mutter der Schauspielerin etwa, dass ihre Tochter bisexuell sei (queer.de berichtete). 2016 sprach Stewart auch in der britischen Ausgabe des Frauenmagazins "Elle" über ihre Freundin (queer.de berichtete). (dpa/cw)

