"Der Teufel trägt Prada 2": Anne Hathaway hofft auf modische Kinofans

Heute, 10:01h 2 Min.



Anne Hathaway im ersten Teil von "Der Teufel trägt Prada" (Bild: 20th Century Fox)

Wie feiert man als Fan die sehnlichst erwartete Fortsetzung eines geliebten Films? Natürlich putzt man sich heraus, wenn man ins Kino geht! Während das bei der "Star Wars"-Reihe bedeutet, dass zahlreiche Liebhaber*­innen etwa im Jedi-Cosplay im Kino sitzen, verhält sich dies bei "Der Teufel trägt Prada 2" ganz anders. Zumindest wünscht sich das Anne Hathaway (43), eine der Hauptdarstellerinnen.



Hathaway, die als Andy Sachs zurückkehrt, bekommt es in "Der Teufel trägt Prada 2" ab Ende April wieder mit der ikonischen Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep (76), zu tun. Hathaway hofft, dass sich Fans für den Kinobesuch herausputzen  und zwar so, dass es auch Streeps Chefredakteurin des fiktiven Modemagazins "Runway" überzeugen würde.



"Ich hoffe, dass sich alle schick anziehen und ins Kino gehen", erzählt Hathaway im Gespräch mit der echten "Vogue". Sie hoffe zudem drauf, dass sich alle Filmfans daran erinnern, wie viel Spaß sie bei Greta Gerwigs Kino-Blockbuster "Barbie" hatten, als sie sich vor rund drei Jahren in Rosa für die Filmvorführungen gekleidet haben. Sie wolle, dass alle mit dem zweiten "Der Teufel trägt Prada"-Teil "einfach Spaß" haben, während sie im Saal in ihrem Lieblingsoutfit sitzen, das auch Miranda Priestly genehmigen würde.



Gerade wurde der erste ausführliche Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" veröffentlicht (queer.de berichtete). Neben Hathaway und Streep kehren auch Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (65) zurück. In den deutschen Kinos wird die Fortsetzung zu der im Jahr 2006 veröffentlichten Mode-Komödie mit Kultcharakter am 30. April anlaufen. (spot/cw)