Neues Haus in Montecito: Zieht es Ellen DeGeneres zurück in die USA?

Ellen DeGeneres (li.) mit ihrer Ehefrau Portia De Rossi (Bild: Walt Disney Television / flickr

Ellen DeGeneres (68) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (53) haben sich ein neues Haus gekauft  und zwar in den USA. Das Anwesen soll im kalifornischen Montecito liegen. Ziehen die ehemalige Talkshow-Moderatorin und die Schauspielerin zurück in ihre Heimat, nachdem sie vor über einem Jahr die USA verlassen hatten, um in England zu leben?



Dem "People"-Magazin zufolge, das über den Hauskauf berichtet, wird es wohl vorerst keine endgültige Rückkehr in die Heimat der beiden Stars geben. Ein Insider erklärte demnach über Ellen DeGeneres: "Sie zieht nicht zurück in die USA, sondern wird weiterhin ihre Zeit zwischen Großbritannien und Montecito aufteilen."



Umzug nach England wegen Donald Trump



Offenbar fehlt DeGeneres und Portia de Rossi aber einiges in England. Eine Quelle aus der Immobilienbranche fügte laut "People" hinzu, dass das Paar seit seinem Umzug in die Cotswolds im Jahr 2024 "das kalifornische Wetter und die Pferdeszene vermisst" und ergänzte: "Portia liebt Polo und ihre Pferde." In den Cotswolds wurden die beiden Stars angeblich schon länger nicht mehr gesichtet.



Erste Berichte darüber, dass DeGeneres und de Rossi die USA verlassen haben, um sich in England niederzulassen, gab es im Herbst 2024. Im Juli 2025 bestätigte DeGeneres gegenüber der BBC, dass sie und ihre Frau beschlossen haben, dauerhaft nach England zu ziehen. Der Grund: die erneute Wahl von Donald Trump (79) zum US-Präsidenten. Dazu verkauften sie ihr gemeinsames Haus in Montecito (queer.de berichtete).



Als die beiden nach England umzogen, lebten sie offenbar zunächst in einem Bauernhaus, das sie im Frühjahr 2024 gekauft hatten. Allerdings zogen sie angeblich nur einen Monat später wieder aus und stellten es schließlich im Juli nach umfangreichen Renovierungsarbeiten für 30 Millionen Dollar zum Verkauf, wie das "Wall Street Journal" damals berichtete.



Das Haus, in das sie umzogen, war besser für die vielen Tiere von de Rossi ausgelegt, erklärte DeGeneres gegenüber der Zeitung: "Als wir beschlossen, ganz hier zu leben, wussten wir, dass Portia ohne ihre Pferde nicht leben konnte. Wir brauchten ein Haus mit Pferdeanlagen und Weiden für sie."



Noch vor einem halben Jahr sagte DeGeneres in einem Interview, dass sie in England "alles besser" fände (queer.de berichtete). (spot/cw)