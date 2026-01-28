Nicki Minaj ist kein Einzelfall, sondern ein Lehrbeispiel

Von

Nicki Minaj hat nachgedacht. Das ist immer gefährlich, besonders in der Öffentlichkeit. Herausgekommen ist eine politische Erkenntnis von seltener Klarheit: Donald Trump sei irgendwie doch ganz okay. Vielleicht nicht perfekt, aber wer ist das schon. Vor allem nicht queere Minderheiten, Migrant*innen oder Arme  die sollen sich ja auch mal zusammenreißen.



Donald Trump, dieser wandelnde Rückbau sozialer Errungenschaften, wirkt auf Nicki Minaj wie eine ideologische Schönheitskur: Alles, was vorher störte, fällt einfach weg. Man nennt das wohl Reife. Oder Opportunismus mit Glow-Filter.



Früher war mehr Glitzer



Es gab eine Zeit, da war Nicki Minaj die popkulturelle Patin der Anderen. Dragqueens liebten sie, queere Kids fanden sich in ihr wieder, Identität war bei ihr ein offenes System. Heute wirkt das alles wie ein alter Tourbus: noch auf den Fotos, aber längst verschrottet. Queerfreundlichkeit als Einmalverwendung.



Queerness, so lernen wir, war kein politisches Versprechen, sondern ein Bühnenoutfit. Man zieht es an, solange es passt. Und zieht es aus, wenn man in Washington damit aneckt. Dass Donald Trump Trans-Rechte abbaut wie ein Insolvenzverwalter ein Krankenhaus, stört dabei nicht weiter. Hauptsache, die Frisur sitzt.

Sozialpolitik für Anfänger*innen

Trump streicht Sozialleistungen, als seien sie schlecht laufende Serien. Migrant*innen, die früher Hilfe bekamen, stehen heute im Abspann. Nicki Minaj applaudiert höflich. Vielleicht hört sie das Weinen nicht  der Bass im Privatjet ist bekanntlich laut. Wer nichts braucht, kürzt leichter.



Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer nie auf Unterstützung angewiesen war oder sie erfolgreich verdrängt hat, hält Sozialstaat für Folklore. Eine Art öffentlich finanzierte Nostalgie. Nett gemeint, aber unnötig.



Die Ironie dabei: Viele Prominente, die Trump öffentlich feiern, wären ohne soziale Infrastruktur oft selbst nie dort angekommen, wo sie heute stehen. Doch wer einmal oben ist, verwechselt die Leiter gern mit einem Irrtum.



Der neue Realismus



Die neue Doppelmoral der Prominenz funktioniert nach einem simplen Prinzip: Werte sind keine Überzeugungen, sondern Markenbestandteile. Man trägt sie, solange sie Reichweite generieren. Wechselt der Markt, wechselt die Moral.



Der Sinneswandel wird natürlich nicht als Kehrtwende verkauft, sondern als Reifung. Früher naiv, heute klar. Früher Ideale, heute Fakten. Dass diese "Fakten" zufällig exakt den Machtinteressen eines autoritären Milliardärs entsprechen, ist reiner Zufall. Früher hieß das Haltung, heute gesunder Menschenverstand.



Queere Fans? Waren offenbar ein Übergangspublikum. Ein Probelauf. Jetzt geht es um das große Ganze. Also um Steuersenkungen, Grenzzäune und das beruhigende Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen  notfalls auch allein.



Willkommen im Club der Trump-Opportunist*innen  einem Ort, an dem Erinnerung als Ballast gilt und Moral nur dann vorkommt, wenn sie sich merchandisen lässt.



Kanye West oder: Ich bin dann mal Erleuchtung



Kanye West, heute "Ye", früher Chronist schwarzer Verwundbarkeit, wurde unter Trump zum Performancekünstler der politischen Selbstverwirrung. Die rote MAGA-Kappe saß wie ein dadaistisches Accessoire: nicht Statement, sondern Dauerirritation. Trump als Befreier? Für wen genau? Für den Künstler vom Zwang zur Konsistenz. West zeigte, dass man politische Absurdität auch als Lifestyle verkaufen kann  solange sie laut genug ist. Opportunismus als Konzeptkunst bezahlt mit Klicks.



Lil Wayne  die Ästhetik der Begnadigung



Ein Foto sagt mehr als tausend Wahlprogramme: Lil Wayne, Trump, Daumen hoch. Kurz darauf: juristische Erlösung. Das ist keine Verschwörung, das ist amerikanischer Pragmatismus mit Goldkette. Wer sagt denn, dass Loyalität nicht transaktional sein darf? In dieser Version des American Dream wird Politik zur Backstage-Area: Wer den richtigen Künstler kennt, kommt rein. Moral? Steht draußen am Einlass.



50 Cent: Steuerklasse schlägt Klassenbewusstsein



Curtis Jackson, bekannt als 50 Cent, entschied sich öffentlich gegen höhere Steuern  und damit implizit für Trump. Das ist konsequent inkonsequent: Der Mann, dessen Mythos aus Armut, Gewalt und sozialem Aufstieg besteht, entdeckt plötzlich sein Herz für Reiche. Klassenkampf? Nur solange man noch drinsteckt. Danach gilt: Jeder Cent zählt  vor allem der eigene.



Kid Rock oder: Kulturkampf als Karneval



Kid Rock war nie subtil, aber unter Trump wurde er endgültig zur One-Man-Faschingsgesellschaft: Flagge, Bier, Waffe, Mittelfinger. Politik als Bühnenshow für gekränkte Mehrheitsgefühle. Trump bot ihm das perfekte Setting: keine Inhalte, nur Haltung. Opportunismus hier nicht als Verrat, sondern als Markenpflege. Wer immer "dagegen" war, muss irgendwann sagen, wogegen genau  oder wenigstens, gegen wen.



Ted Nugent: Die Rückkehr der Relevanz



Ted Nugent, musikalisch seit Jahrzehnten im Vorruhestand, fand unter Trump eine zweite Karriere: als wütender Onkel der Nation. Der Präsident als Lautsprecher für Ressentiments, der Rockstar als Echo. Win-win: Trump bekam Beifall, Nugent Aufmerksamkeit. Kunst als Nebensache, Empörung als Geschäftsmodell.

Moral im Sonderangebot

Was diese Fälle verbindet, ist kein politisches Programm, sondern ein ökonomisches. Trump ist kein Präsident, er ist eine Plattform. Wer ihn unterstützt, kauft Reichweite, Provokation, Schutz. Besonders pikant ist das bei Künstler*innen, deren Biografien ohne Sozialprogramme, Minderheitenschutz und kulturelle Gegenöffentlichkeit kaum denkbar wären. Doch Dankbarkeit ist keine Kategorie im Popgeschäft  nur Timing.



Nicki Minaj ist kein Einzelfall, sondern ein Lehrbeispiel. Popstars verkaufen heute keine Haltung mehr, sondern Haltungssimulation. Werte gibt es als Limited Edition, solange sie Reichweite bringen. Heute zwei für eins, morgen nichts mehr. Wenn der Wind dreht, dreht sich das Rückgrat gleich mit  gelenkig wie ein TikTok-Trend.



Das Publikum darf zusehen und lernen: Solidarität ist optional. Konsequenz ein Gerücht. Und politische Verantwortung etwas für Leute ohne Manager.



Schlussfolgerung: Man kann alles sagen, man muss nur damit leben



Am Ende bleibt keine Empörung, sondern ein Schulterzucken. Nicki Minaj darf Trump unterstützen. Natürlich. Meinungsfreiheit. Aber Meinungsfreiheit heißt nicht Meinungsfreispruch.



Wer seine Karriere auf der Sichtbarkeit von Minderheiten aufbaut und später einen Präsidenten hofiert, der diese Sichtbarkeit bekämpft, muss sich nicht wundern, wenn Satire genauer hinsieht. Und schärfer. Denn das ist die eigentliche Pointe: Nicki Minaj hat sich nicht politisch geirrt. Sie hat sich entschieden.



Und Entscheidungen sind  anders als Bühnenoutfits  leider nicht waschbar.