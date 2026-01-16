Hubert Fella outet sich als Sauna-Fan und Grindr-Nutzer



Hubert Fella versucht, noch ein paar Tage länger im australischen Dschungel zu bleiben (Bild: RTL)

Heute, 12:59h 4 Min.

An Tag zwölf im RTL-Dschungel war auf unterschiedlichste Weise das alte Rein-Raus-Spiel ein wiederkehrendes Thema. Die Promis sprachen in der am Dienstag ausgestrahlten Episode über ihr Sexleben, während ein Teilnehmer am Ende der Sendung die Show verlassen musste und ein anderer Kandidat wurde ins Krankenhaus gebracht wurde, aber zurückkam.



Zunächst ging es hoch her, denn RTL deutete zu Beginn der neuesten Ausgabe (auch via RTL+) an, dass sich Gil Ofarim bei einer Dschungelprüfung schwer verletzt haben könnte. Der 43-jährige Rockmusiker ist der bekannteste Dschungelcamper, weil er 2021 einem Leipziger Hotel Antisemitismus vorgeworfen hatte, später aber zugab, gelogen zu haben. Bevor die Angelegenheit um Ofarim jedoch aufgelöst wurde, wollten noch einige Einspieler und Werbepausen gezeigt werden.



Dann kam heraus: Die Dschungelprüfung "Schwierige Fanggelegenheit" endete für den Sänger mit einem Besuch im Hospital. Seine Aufgabe war, möglichst schnell schwimmende Pads hinter sich zu lassen, ein Stück zu schwimmen, einen Buzzer zu drücken und innerhalb von sechs Sekunden über einen schmalen Steg eine Plattform zu erreichen, um einen Ball zu fangen. Dr. Bob (75) warnte vor der Prüfung zwar, dass die Hindernisse "sehr rutschig" seien. Ofarim rutschte jedoch aus und blieb liegen. Der Camp-Arzt und Helfer kümmerten sich um ihn und untersuchten den Musiker. Zwar wurden dabei keine Auffälligkeiten festgestellt, zur Sicherheit wurde Ofarim jedoch in eine Klinik gebracht.



Schnitt ins Camp  hier bahnte sich heißer Sex-Talk an: Die 22-jährige Realitydarstellerin Ariel beklagte, sie habe schon seit mehreren Monate "keine Intimität" mehr mit einem Mann gehabt. Dabei wünsche sie sich doch, "die große Liebe zu finden." Sie wolle heiraten, noch mehr Kinder bekommen und "einen Partner an meiner Seite, mit dem ich mein Leben teilen kann". Ariel ziehe allerdings nur Männer an, die noch bei Mama wohnen. Einen Bankmann habe sie mal gehabt, der auch "super lieb" war, aber das machte sie "nicht horny".

Die "Couch Potato" wird zum Sex-Talker

Zeit, dass auch die anderen Camperinnen und Camper über Erlebnisse und Vorlieben plauderten. Dazu zählt auch der schwule Kandidat Hubert Fella (58), der bislang im Camp eher blass geblieben ist. Immerhin gehört er nach dem Urteil von Dr. Bob (75) zur "Couch Potato"-Fraktion, für die ein Sieg schwer werden würde.



Fella legte aber jetzt los. So verriet er, dass er ein Fan von guten alten Männer-Badeanstalten ist: "Sex in der Sauna war megageil, Dampfbad genauso", schwärmte der Ehemann des ebenfalls realityerfahrenen Matthias Mangiapane (42). Fella erklärte auch, dass er sich nicht sicher sei, ob sein Angetrauter fremdgehe oder nicht. "Man weiß ja bei keinem, was er macht", so der 58-Jährige.

"Bumm, bumm, bumm, bumm"

Er sei, erzählte Fella weiter, ein überzeugter Sexfan: "Sexualleben ist immer wichtig, es stärkt ja auch die Beziehung", erklärte er und plauderte aus dem Nähkästchen: "Wir haben ja alles schon durch. Wir waren auf Mallorca, da hatten wir Sex auf dem Balkon. Und direkt unterhalb von uns war der Megapark. Bumm, bumm, bumm, bumm." Zudem outete sich Fella an Pornografie-Fan. Er sei außerdem bei der schwulen Dating-App Grindr angemeldet, berichtete er stolz.



Auch die anderen Dschungel-Insass*innen erzählten Intimes  und ihre Einstellung zu Männern. Der aus "Bauer sucht Frau" bekannte Patrick Romer (30) gestand, bereits fremdgegangen zu sein, "vielleicht zwei Mal in meinem Leben". Für Fußballer-Exfrau Simone Ballack (49) sei es unterdessen ein No-Go, wenn ein Mann im Restaurant die Rechnung nicht übernimmt. Realitysternchen Samira Yavuz (32) erklärte, sie möge autoritäre Männer. Außerdem berichtete sie, dass sie bei ihrer Teilnahme im "Bachelor" angeblich für trans gehalten wurde, was er zugesetzt habe. "Die haben eiskalt gesagt, ich war mal ein Mann, also ich wäre eine Transsexuelle", empörte sie sich. Eva Benetatou (33), ebenfalls aus dem "Bachelor" bekannt, verrie außerdem, dass sie schon einmal Sex im Flugzeug gehabt habe. Schauspieler Stephen Dürr (51) habe unterdessen schon einmal beim Dreh einer Sexszene hyperventiliert, ihm sei schwarz vor Augen geworden.



Schließlich kehrte Ofarim zurück. Er habe "großes, großes Glück gehabt", diese "krasse Nummer" so überstanden zu haben. Hardy Krüger jr. (57) stellte ihm sein Bett zur Verfügung. Gehen musste am Ende Dürr, der vom Gil da drinnen noch eine längere Umarmung bekam. Gehen musste am Ende Stephen Dürr, dessen Hyperventilierungs-Sex-Geschichte das Publikum offenbar nicht überzeugte. Pornofan Hubert Fella hat es dagegen in die Top 8 geschafft. Sein Mann Matthias Mangiapane schaffte 2017 übrigens den fünften Platz im Dschungelcamp. Wenn Fella so weit kommen will, muss er wohl noch ein wenig mehr von seinen Sauna-Abenteuern erzählen. (spot/cw)