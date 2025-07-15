Staatsakt für Rita Süssmuth am 24. Februar

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Rita Süssmuth ist am 1. Februar gestorben (Bild: Heinrich-Böll-Stiftung / flickr)

Der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeordnete Trauerstaatsakt für die gestorbene frühere Bundestags­präsidentin Rita Süssmuth (CDU) findet am 24. Februar statt. Zunächst ist ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin vorgesehen, wie der Bundestag mitteilte. Daran schließt sich der eigentliche Staatsakt im Plenarsaal des Bundestags an.

Dabei werden Bundestags­präsidentin Julia Klöckner, Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) und auf Wunsch von Süssmuth auch der Journalist und Autor Heribert Prantl Reden halten. Am Staatsakt nehmen den Angaben zufolge Süssmuths Familie, Vertreter*­innen aller Verfassungsorgane, Weggefährtinnen und Weggefährten sowie weitere Gäste teil.

Die frühere Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit sowie Bundestags­präsidentin war am vergangenen Sonntag gestorben (queer.de berichtete). Klöckner nannte sie "eine der prägendsten Politikerinnen und Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte". Sie habe Debatten geöffnet und Verantwortung auch zu unbequemen Themen eingefordert, lange bevor sie mehrheitsfähig geworden seien. Auch queere Aktivist*­innen trauerten um Süssmuth und verwiesen auf ihren Einsatz für Menschen mit HIV und LGBTI-Rechte ihrem Einsatz für Menschen mit HIV und LGBTI-Rechte (queer.de berichtete).

"Mit dem Staatsakt wollen wir nun ihre herausragende politische und gesellschaftliche Lebensleistung würdigen und ihr ein bleibendes Andenken setzen", sagte Klöckner. (dpa/cw)

Schwerpunkt Rita Süssmuth
03.02.26 | Zeichen der Trauer
Kondolenzbuch für Rita Süssmuth in Berlin ausgelegt
02.02.26 | Nach dem Tod von Rita Süssmuth
"In vielen Fällen verdanken Schwule Süssmuth ihr Leben"
02.02.26 | Nachruf
Anstand in der Politik ist möglich: Zum Tod von Rita Süssmuth
01.02.26 | Ehemalige Gesundheitsministerin
Unbequem und ihrer Zeit voraus: Trauer um Rita Süssmuth
10.11.25 | Bild des Tages
Rita Süssmuth ist eine "Superheldin der Vielfalt"
15.07.25 | Kommentar
Wie die Union versucht, queeres Leben zu delegitimieren
