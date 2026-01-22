Heute, 05:37h 2 Min.



Bild aus der Ausstellung: Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Staten Island beach, New York, ca. 1951, Drugstore Prints (Foto: Robert Rauschenberg © Robert Rauschenberg Foundation Archives, New York)

Der deutsche Kunstkritikverband AICA hat die Ausstellung "Fünf Freunde. John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly" zur Ausstellung des Jahres 2025 gekürt.



Die Schau war von 10. April bis 17. August 2025 im Museum Brandhorst in München und von 3. Oktober 2025 bis 11. Januar 2026 im Museum Ludwig in Köln zu sehen. Für die Wahl zur Ausstellung des Jahres bestimmt eine fünfköpfige Jury eine Shortlist, aus der die Mitglieder­versammlung der AICA mehrheitlich die Preisträgerin bestimmt. Nominatorin der Gruppe Ulrike Lehmann sieht das große Verdienst der Ausstellung darin, dass sie "die enge Verbindung der fünf Künstler und ihre Entwicklung nachzeichnet und dabei anhand der Werke auch die gesellschaftliche und politische Lage für queere Menschen in der McCarthy-Zeit für unsere Gegenwart reflektiert".



"Es ist mir eine große Freude und Ehre, gemeinsam mit Achim Hochdörfer, Direktor des Museums Brandhorst und den jeweiligen kuratorischen Teams in Köln und München diese wichtige Auszeichnung zu erhalten. Hiermit wird eine fast vierjährige Arbeit belohnt, die die Rezeption des Werks dieser fünf berühmten Künstler erweitern konnte und den Austausch zwischen ihnen greifbar machte sowie durch Kooperationen mit Musik- und Tanzensembles in der Gegenwart verankerte", so Yilmaz Dziewior, Direktor des Museum Ludwig und gemeinsam mit Achim Hochdörfer Kurator der Ausstellung.



Mit der Ausstellung "Fünf Freunde" zeigte das Museum Brandhorst einen schwulen Künstlerkreis, der Musik, Tanz und Kunst der Nachkriegszeit entscheidend geprägt hat. Im engen Austausch schufen Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg und Twombly einzigartige Verbindungen zwischen den künstlerischen Gattungen und Medien. Mit über 180 Kunstwerken sowie Partituren, Bühnenrequisiten, Kostümen, Fotografien und Archivalien ermöglichte die Schau einen Einblick in das Zusammenspiel der fünf Künstlerfreunde. (cw/pm)