QueerScope, der Verband der unabhängigen queeren Filmfestivals in Deutschland, unterstützt auch in diesem Jahr Filmschaffende bei der Produktion von queer-thematischen Kurzfilmen im Rahmen des QueerScope-Kurzfilmförderfonds.



Gefördert werden innovative queere Kurzfilmprojekte mit einer Vorführdauer von bis zu 30 Minuten, die für die öffentliche Vorführung im Kino oder auf Filmfestivals bestimmt und geeignet sind, mit bis zu 2.500 Euro. Kurzfilme mit seriellem Charakter, Videoinstallationen, Kurzfilme mit werbendem Charakter (Imagefilme) oder immersive Formate sind nicht förderfähig.



Von der Förderung ausgeschlossen sind laut Ausschreibung "Filmvorhaben, die verfassungsfeindliche oder gesetzeswidrige Inhalte enthalten, einen pornografischen oder gewaltverherrlichenden Schwerpunkt haben oder offenkundig religiöse Gefühle tiefgreifend und unangemessen verletzen". Die Förderung wird als zweckbezogenes Preisgeld gewährt. Bewerben können sich nur Filmschaffende mit Wohnsitz in Deutschland.



Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 1. Mai 2026. Die Projekte werden einer Jury aus der queeren deutschen Film  und Kinolandschaft vorgelegt. Jede*r Filmschaffende*r kann jeweils nur ein Projekt einreichen.



Mehr Informationen zur Ausschreibung gibt es auf der QueerScope-Homepage. (cw)