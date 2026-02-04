Heute, 06:37h 2 Min.

Der Berliner Senat stellt für die Förderung queeren Lebens in den Bezirken insgesamt 250.000 Euro bereit. Mit dem neuen Förderprogramm "Queeres Leben in den Bezirken" können sich Vereine, Träger, Institutionen sowie ehrenamtliche Initiativen mit Projekten und Veranstaltungen bewerben, wie die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Anti­diskriminierung mitteilte. Anträge können bis zum 15. Februar 2026 eingereicht werden.



Die Mittel verteilen sich auf zwei Förderschwerpunkte. Für Aktionen rund um den Magnus-Hirschfeld-Tag stehen 50.000 Euro zur Verfügung. Gefördert werden Projekte im Zeitraum vom 1. bis 31. Mai 2026, auch bezirksübergreifende Kooperationen sind möglich. Weitere 200.000 Euro sind für Maßnahmen zur Stärkung queeren Lebens in den Bezirken vorgesehen. Dieser Fördertopf läuft vom 1. März bis zum 31. Dezember 2026 und richtet sich ebenfalls an Einzel- und Kooperationsprojekte mehrerer Bezirke. Alle bewilligten Mittel müssen bis zum 1. Dezember 2026 ausgegeben werden.



"Mit diesem Programm stärken wir vor allem queere Vereine und Initiativen genau dort, wo ihre Arbeit besonders gebraucht wird", erklärte die Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Anti­diskriminierung Cansel Kızıltepe (SPD). "Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass die Geschichte und der Geist der queeren Emanzipationsbewegung in allen Kiezen und Bezirken unserer Regenbogen­hauptstadt zum Magnus Hirschfeld Tag sichtbar wird und erlebt werden kann."



Detaillierte Informationen zum Bewerbungsverfahren gibt es in der Pressemitteilung des Berliner Senats. (mize)