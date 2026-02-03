Dantes Göttliche Komödie, aber exzentrisch, queer und mit Sexkeller

Von

Manche Spiele machen einfach nur Spaß, andere sind ernst. Das Spiel mit La Flaca jedoch ist todernst. Denn wer gegen den personifizierten Tod verliert, bleibt länger im Fegefeuer. Gut gewürfelt, Lebenszeit gewonnen.



Das Fegefeuer, das ist in "Rains Over Babel" der neonfarben ausgeleuchtete Club "Babel". Eine Halb- und Unterwelt, in der sich allerlei queere Außenseiter*innen versammeln. Es ist ein überwältigender Ort, grell, glitzernd, großartig  auch, oder weil, hier Leben auf Tod trifft.

Die Unterwelt ist chaotisch



Poster zum Film: "Rains Over Babel" läuft seit 5. Februar 2026 im Kino

Der Film erzählt die Geschichten von verschiedenen Figuren: Jacob, ein Priestersohn, will im "Babel" seinen ersten Auftritt als Dragqueen hinlegen. Monet hat sich gerade eine Überdosis verpasst, will sich aber noch nicht vom Leben verabschieden. Uma will durch das Spiel mit La Flaca das Leben ihrer Tochter retten.



Diese drei Handlungsebenen werden ergänzt durch unzählige weitere absurd-skurril-liebenswürdige Figuren, die mal auf-, dann wieder abtauchen, die zudem alle mehr oder weniger ineinander verschachtelt sind. Das ist überfordernd, und zwischendurch verliert man auch den Durchblick. Die Unterwelt ist chaotisch, und so soll "Rains Over Babel" sein.



Vieles bleibt rätselhaft



Der Film der erst 29-jährigen spanisch-kolumbianischen Regisseurin Gala del Sol fühlt sich an wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch: übernatürlich, übersinnlich, überfordernd. Eine Orientierung fällt schwer, weil es überall etwas zu entdecken gibt. Manches lässt sich erklären, anderes bleibt rätselhaft  und genau das macht den Reiz des Films aus.



Der lässt sich, grob gesagt, als queere Neuinterpretation von Dante Alighieris "Göttlicher Komödie" beschreiben: Sehr mythologisch und voller Anspielungen. Das soll aber bitte nicht abschrecken. Denn auch wenn man sicher nicht jeder Entwicklung folgen kann, macht "Rains Over Babel" großen Spaß.

Der sprechende Salamander unterstützt Timbí

Dafür sorgen die durch und durch queeren Figuren, die Regisseurin Gala del Sol dank ihrer schier unermesslichen Ideenfülle durch die überdrehtesten Szenen leitet: Uma landet plötzlich in einem mysteriösen Sexkeller  und hat die Wahl zwischen Pharao- und Antarktis-Zimmer, Eisbär inklusive. Priestersohn Jacob muss mit der sassy Queen klarkommen, die ihre Mittänzerinnen gerne fertig macht. Ach, und natürlich ist da noch der sprechende Salamander namens Rosa, der Timbí bei der Reise durch die Vorhölle unterstützt.



Das klingt abgefahren  und das ist es auch. Gleichzeitig sieht "Rains Over Babel" auch noch richtig gut aus. Die Kulissen sind düster, ein paar grelle und neonfarbene Akzente sorgen für eine höllische Atmosphäre. Die Orte wirken überzeitlich, sowohl futuristisch als auch nostalgisch. Die Kamera ist fast immer in Bewegung und folgt den Figuren auf Schritt und Tritt.



Ein queerer Geheimtipp



Der Genremix bewegt sich dabei irgendwo zwischen Fantasydrama, neonfarbener Komödie und campy Experiment. Für die empowernde Note  sei du selbst, trotz aller Rückschläge  sorgt vor allem der Priestersohn Jacob.



Der Film, der vergangenes Jahr in Sundance Premiere feierte, könnte sich zu einem echten queeren Geheimtipp entwickeln. Wer das queere Spektakel gesehen hat, wird davon sprechen  und bald mehr von Regisseurin Gala del Sol sehen wollen.

Infos zum Film



Rains Over Babel. Fantasy-Drama. Kolumbien, Spanien, USA 2025. Regie: Gala Del Sol. Cast: Celina Biurrun, Felipe Aguilar Rodríguez, John Alex Castillo, Saray Rebolledo. Laufzeit: 111 Minuten. Sprache: spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Cinemien. Kinostart: 5. Februar 2026