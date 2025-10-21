Britney Spears: "Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Archivbild: Britney Spears im Jahr 2017 (Bild: Walt Disney Television / flickr)

Seit Jahren sind ihr Privatleben und die Beziehung zu ihrer Familie immer wieder Thema. Nun hat Britney Spears (44) nachgelegt. In einem Post auf Instagram schreibt die amerikanische Popsängerin: "Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein  bei der Art, wie meine Familie mich einmal in meinem Leben behandelt hat, und jetzt habe ich Angst vor ihnen."

Die Sängerin war im Jahr 2008 unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt worden, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Die Vormundschaft endete erst im November 2021  also nach 13 Jahren und nach langem juristischen Tauziehen. In aufsehenerregenden Anhörungen warf sie ihrem Vater und Betreuern vor, sie kontrolliert und sich an ihr bereichert zu haben.

Nun schreibt Britney auf Instagram: "An diejenigen von euch, in deren Familie gesagt wurde, man würde euch "helfen", indem man euch isoliert und euch das Gefühl gibt, unfassbar ausgeschlossen zu sein  sie lagen falsch. Wir können als Menschen vergeben, aber man vergisst niemals." (dpa)

