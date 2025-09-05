"Goldmarie" für queeres Engagement in Niedersachsen

Heute, 05:07h 1 Min.



Queer­beauftragte Sophie Koch (M.) mit den Preisträger*­innen Amadeus Schwone und Monika Brinker (Bild: Tim Kirchhof)

Mit der Verleihung der "Goldmarie" hat das Queere Netzwerk Niedersachsen (QNN) beim Queeren Neujahrsempfang 2026 besonderes Engagement für Vielfalt gewürdigt. Der queere Preis für Fleiß ging an die Pädagogin Monika Brinker und den Community-Aktivisten Amadeus Schwone. Beide stehen für langjähriges ehrenamtliches Engagement in Bildung, Zivilgesellschaft und queerer Selbstorganisation  in Städten ebenso wie im ländlichen Raum.



Brinker setzt sich seit Jahren für die Verankerung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Schulbereich ein, unter anderem durch Fortbildungen für Lehrkräfte und das Projekt "Schule der Vielfalt  Niedersachsen". Schwone hat mit dem Verein QUEST  Queeres Stade e.V. eine queere Infrastruktur im Landkreis Stade aufgebaut und organisiert unter anderem den Christopher Street Day vor Ort.



Beim Neujahrsempfang forderte das QNN zugleich eine verlässliche finanzielle Absicherung queerer Arbeit. Auch der geplante queere Landesaktionsplan müsse mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden, um Wirkung zu entfalten. Die Bundesbeauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sophie Koch (SPD), betonte in einem Grußwort, queere Solidarität sei "unverzichtbar für unsere Demokratie". (cw/pm)