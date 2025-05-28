"Baldur's Gate": HBO-Serie von "The Last of Us"-Macher kommt



Auch queere Spielefans zeigten sich entzückt von "Baldur's Gate 3" (Bild: Larian Studios)

Fast 1.000 Stunden hat Serienmacher Craig Mazin (54) in das erfolgreiche Computerspiel "Baldur's Gate 3" gesteckt. Jetzt wird aus der Leidenschaft des TV-Machers ein neues Großprojekt: Wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, entwickelt Mazin eine Fortsetzung zu "Baldur's Gate 3" als Dramaserie für HBO. Den Fans des Games wird damit wohl eine ähnlich hochkarätige Adaption ins Haus stehen wie bei Mazins aktuellem Serienprojekt "The Last of Us".



Im Gegensatz zu "The Last of Us", das die Handlung der Spiele nacherzählt, beschreitet die jetzt publik gewordene "Baldur's Gate"-Serie einen anderen Weg. Die TV-Adaption soll direkt nach den Ereignissen aus dem 2023 erschienenen "Baldur's Gate 3" ansetzen. Bekannte und neue Figuren müssen sich demnach mit den Folgen der Geschehnisse aus dem dritten Teil der Game-Reihe auseinandersetzen.



In "Baldur's Gate 3" dreht sich alles um eine Invasion durch außerirdische Gedankenschinder (Mind Flayer), die den Spielenden einen Parasiten ins Gehirn gepflanzt haben. Das Hauptziel ist es zunächst, diesen Parasiten loszuwerden, bevor er die Player in ein Monster verwandelt. Schnell merkt man jedoch, dass hinter der Infektion ein größerer Plan steckt.



Mazin ist ein D&D-Fan



Craig Mazin brachte gemeinsam mit Spiele-Entwickler Neil Druckmann (47) ab dem Jahr 2023 die postapokalyptische Welt von "The Last of Us" zu HBO  und landete damit einen der größten Serienhits der vergangenen Jahre. Auch die Emmy-prämierte Miniserie "Chernobyl" stammt von ihm. "Baldur's Gate 3" hat der Serienmacher nach eigener Aussage im sogenannten Honor Mode durchgespielt, der anspruchsvollsten Schwierigkeitsstufe des Spiels. Seit 15 Jahren sitzt er außerdem jede Woche als Dungeon Master am Tisch und leitet Runden des Rollenspiel-Klassikers "Dungeons & Dragons", der Grundlage für die "Baldur's Gate"-Videospielserie.



"Nachdem ich fast 1.000 Stunden in die unglaubliche Welt von 'Baldur's Gate 3' investiert habe, ist es ein wahrgewordener Traum, die Geschichte weiterzuführen, die Larian und Wizards of the Coast erschaffen haben", wird Mazin von "Deadline" zitiert. Er sei ein begeisterter Fan von D&D und der Art, wie Entwickler Swen Vincke das Pen-&-Paper-Spiel in "Baldur's Gate 3" adaptiert habe.

Langfristig angelegt  und ohne Spiel-Korsett

Mazin plant zudem, auf die Synchronsprecher von "Baldur's Gate 3" zuzugehen, um ihnen möglicherweise Rollen in der TV-Serie zu geben. Bei "The Last of Us" hatte das Vorgehen bereits funktioniert  dort übernahm etwa Schauspielerin Merle Dandridge ihre Rolle als Marlene aus dem Videospiel auch in der Serie.



Ein entscheidender Unterschied zu "The Last of Us": Mazin hat bei der "Baldur's Gate 3"-Serie deutlich mehr kreative Freiheit bei der Gestaltung der Handlung als bei seinem vorherigen Projekt. Es wird erwartet, dass "The Last of Us" mit der bereits bestätigten dritten Staffel zu Ende gehen wird, wodurch sich Mazin dann seinem Nachfolgeprojekt widmen kann.

Queere Themen bei "The Last of Us" und "Baldur's Gate 3"

"The Last of Us" legte gleich in der ersten Staffel queere Themen an  etwa in Folge drei, als eine rührende schwule Liebesgeschichte erzählt wurde oder in Folge sieben, als Hauptfigur Ellie (dargestellt von Enbie Bella Ramsey) ihre Freundin küsste. Diese Storys hatten sich bereits zuvor im Videospiel befunden.



Auch das Spiel "Baldur's Gate 3" ist sehr queer angelegt: Alle Begleiter*innen sind sexuell völlig offen: Ein Player kann also eine Romanze mit jedem Geschlecht eingehen, ohne jegliche Einschränkungen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind völlig normalisiert und werden nicht problematisiert. Auch trans Figuren kommen vor. Aller Voraussicht nach werden einige dieser Elemente auch in der Fernsehserie übernommen. (spot/cw)