Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56785

21. Staffel startet am 11. Februar

Das sind die Gastjuror*­innen bei GNTM

Am Mittwoch startet GNTM in die 21. Staffel  und nach und nach werden weitere Details bekannt. Inzwischen stehen auch mehrere Gastjurorinnen und -juroren fest, die Heidi Klum in den einzelnen Folgen unterstützen. Unter ihnen: Nadja Auermann.


Heidi Klum sucht zum 21. Mal das nächste deutsche Topmodel (Bild: Joyn)

  • Heute, 13:01h 2 Min.

Heidi Klum (52) setzt auch in der 21. "Germany's next Topmodel"-Staffel wieder auf prominente Unterstützung (ab 11. Februar, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Neben bekannten Gesichtern wie Tochter Leni Klum (21) und Fotograf Rankin (59) sind auch einige Neuzugänge dabei.

Nadja Auermann (54) feiert ihre Premiere an Klums Seite. In den Neunzigerjahren gehörte die Berlinerin zur internationalen Model-Elite. Sie erschien auf Covern wie der US-"Vogue", lief für die großen Modehäuser und arbeitete mit Starfotografen wie Mario Testino und Peter Lindbergh zusammen. Ihre Tochter Cosima (29) ist inzwischen in ihre Fußstapfen getreten.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Bereits vor einigen Jahren wurde Nadja Auermann als mögliche GNTM-Jurorin gehandelt. 2018 gab es Gerüchte, sie werde in der 14. Staffel einen festen Platz in der Jury erhalten  als Ersatz für Michael Michalsky (58). Dazu kam es jedoch nicht, stattdessen gibt es seit 2019 nur noch Gastjurorinnen und -juroren. Nun aber kann Nadja Auermann doch noch ihre Expertise bei GNTM einbringen.

Auch die amerikanischen Supermodels Brooks Nader, Amelia Gray und Sean O'Pry sind erstmals in der Show dabei. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere prominente Gäste angekündigt: Designer Jean Paul Gaultier, Kilian Kerner und Julien Macdonald, Giuliano Calza von GCDS sowie der aus "Project Runway" bekannte US-Designer Christian Siriano. Auch Models wie Lottie Moss, Coco Rocha, Stella Maxwell und Baptiste Giabiconi, Schauspieler und Male Model Michele Morrone, die Elevator Boys, US-Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato sowie Choreografin Nikeata Thompson werden in der neuen Staffel erwartet.

Instagram | Christian Siriano bei der Arbeit
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

"Wenn doch nur schon der 11. Februar wäre"

Gastgeberin Heidi Klum rührt bereits fleißig die Werbetrommel für die neue Staffel. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt einen weiteren Trailer, der neue Details offenbart. "Wenn doch nur endlich schon 11. Februar wäre", schrieb die Moderatorin dazu. Der Clip zeigt erste Eindrücke der Aufgaben, die auf die Kandidatinnen und Kandidaten der 21. Staffel warten. Gefordert sind Auftritte in engen Lackoutfits auf dem Laufsteg, Shootings in Bademode am Strand sowie ein Auftritt in einer Glasbox. Zudem deutet der Trailer eine opulente Historienball-Inszenierung an.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Nahezu täglich stimmt Heidi Klum ihre Follower*innen auf Instagram auf die neuen Folgen ein. Los geht es am 11. Februar mit den männlichen Kandidaten, die weiblichen ziehen am Donnerstag, 12. Februar, nach. "Noch sechs Mal schlafen", meldete die Gastgeberin am Donnerstag, die offensichtlich schon die Tage zählt. Dazu zeigte sie sich mit Filmklappe am Set. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (6) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild20:15h, 3sat:
    Nacht über Berlin
    Berlin, 1932: Die junge Sängerin Henny übernimmt das "Ballhaus" des schwulen Juden Matze Belzig, der die Zeichen der Zeit erkennt und rechtzeitig nach Amerika emigriert.
    Spielfilm, D 2013
  • mehr TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Heidi Klum
02.02.26 | US-Musikpreis
Grammys politisch wie selten zuvor
27.01.26 | Neues Konzept
GNTM-Finale 2026: Heidi Klum kürt Siegerin und Sieger in Hollywood
20.01.26 | Legendärer Modeschöpfer
Valentino Garavani ist tot: So verabschieden sich die Stars
07.01.26 | Model, Moderatorin und Musikerin
Mit Diplo: Heidi Klum veröffentlicht bald neuen Song
05.01.26 | Trotz schwacher Quoten
Heidi Klum stellt zweites "HeidiFest" in Aussicht
01.01.26 | Heidi Klums Model-Casting
GNTM ab Februar im Fernsehen  mit Jean Paul Gaultier
-w-
Neu auf queer.de
Prozess in London
Elton Johns Ehemann erhebt schwere Vorwürfe gegen die "Daily Mail"
Vor Auftritt beim Super Bowl
Sexuell fluider Superstar mit Haltung: Bad Bunny spaltet die USA
Hamburg
Toms Saloon schließt nächste Woche nach über 50 Jahren
21. Staffel startet am 11. Februar
Das sind die Gastjuror*­innen bei GNTM
Nächste Adaption
"Baldur's Gate": HBO-Serie von "The Last of Us"-Macher kommt
Gewinnspiel
Die Rätsel vom verlorenen Leuchten
Berlin
Insolvenz: Letzter Brunos-Laden geschlossen
Mit künstlicher Intelligenz
Grindr bietet Premium-Abo für 500 Dollar pro Monat an