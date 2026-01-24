Toms Saloon schließt nächste Woche nach über 50 Jahren

Heute, 14:04h 1 Min.



(Bild: Toms Saloon)

Ein queere Hamburger Institution macht die Türen dicht: Die 1974 eröffnete Bar Toms Saloon wird am 13. Februar zum letzten Mal ihre Türen öffnen. "End of an Era. Bevor sich die Türen schließen, feiern wir ein letztes Mal", kündigte die Bar bereits letzten Monat auf Social Media an. An diesen Tag werde es "50 Prozent auf alles" geben, zumindest solange der Vorrat reicht. "Komm vorbei, stoß mit uns an und erlebe das Toms SALOON einen letzten Abend", so die Aufforderung.



Der im Zentrum des queeren Bezirks St. Georg gelegene Toms Saloon war über Jahrzehnte eine klassische Gay-Bar und Cruising-Location mit Fokus auf die schwule Community. Zum Angebot gehört ein großer Darkroom. Zutritt gibt es nur für Männer ab 18 Jahren.



Der Name der Bar geht auf Tom of Finnland zurück, also den finnischen Künstler Touko Valio Laaksonen (1920-1991). Er ist für seine homo­erotischen Zeichnungen bekannt. Zur Eröffnung von Toms Saloon vor 52 Jahren wurden vom Künstler die ersten Bilder in der Galerie direkt an die Wand gezeichnet. (cw)

