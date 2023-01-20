Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Bekannt als Barkeeper Smitty

"Will & Grace"-Star Charles C. Stevenson Jr. mit 95 Jahren gestorben

Die Karriere des Schauspielers begann erst mit 50  und führte ihn bis ins hohe Alter vor die Kamera. Sein Sohn bestätigte jetzt den Tod.


Die Rolle des Barkeepers Smitty, wie hier stets im Gegenüber mit Karen Walker (Megan Mullally) machte Stevenson Jr. weltbekannt (Bild: Screenshot NBC)
  • Gestern, 19:16h 2 Min.

Der Seriendarsteller Charles C. Stevenson Jr. ist bereits am 19. Januar im Alter von 95 Jahren in Camarillo, Kalifornien, verstorben. Sein Sohn Scott bestätigte erst jetzt den Tod gegenüber dem US-Magazin "Variety"  der Darsteller starb demnach eines natürlichen Todes.

Stevenson wurde vor allem durch seine Rolle als Barkeeper Smitty in der Kultsitcom "Will & Grace" bekannt. Die Figur tauchte erstmals in der zweiten Staffel auf und avancierte schnell zum Publikumsliebling  nicht zuletzt wegen der Wortgefechte mit Megan Mullallys (67) Figur Karen Walker. Noch mit 89 Jahren stand Stevenson für die Revival-Staffeln der Serie vor der Kamera, die von 2017 bis 2020 liefen.

Neben "Will & Grace" sammelte Stevenson über 100 weitere Rollen in Film und Fernsehen. Er spielte unter anderem in "Men in Black", "Ghost World", "The Office", "Baywatch", "Alle lieben Raymond" und "Shameless" mit. Eine Spezialität des Schauspielers: Geistliche aller Art. "In seinen eigenen Worten war sein Job, 'Leute zu verheiraten oder zu beerdigen'", verriet sein Sohn Scott. Regisseure seien regelmäßig in Panik zu ihm gekommen und hätten ihn gebeten, die ungeschriebenen Passagen zwischen "Wir haben uns hier versammelt" und dem "Amen" am Ende der Szene zu füllen. Stevenson gab zu, dass er darin ziemlich gut geworden sei.

Späte Karriere nach bewegtem Leben

Der gebürtige Kalifornier wuchs in Piedmont auf und diente während des Koreakrieges in der Navy. Nach seinem Englisch-Studium an der UC Berkeley arbeitete er zunächst für wohltätige Organisationen wie "Project Hope" und die Epilepsy Foundation. In den 1960er-Jahren zog er nach Los Angeles, wo er bei Werbespots und Benefizveranstaltungen mit Hollywood-Größen wie James Stewart (1908-1997), Jack Lemmon (1925-2001) und Henry Winkler (80) zusammenarbeitete.

Die Schauspielerei entdeckte Stevenson erst mit 50 Jahren für sich. Sein Debüt gab er 1982 in einer Episode von "Die Zeitreisenden". Seine erste größere Rolle erhielt er sogar erst mit 76 Jahren  als Sheriff in dem Disney-Film "Snow Buddies  Abenteuer in Alaska".

Stevenson hinterlässt fünf Kinder aus zwei Ehen, acht Enkelkinder und sechs Urenkel. (spot/cw)

