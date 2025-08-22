Olympische Winterspiele: Mariah Carey glänzt bei Eröffnungsfeier

Heute, 03:27h 2 Min.

Gleich vier Eröffnungsfeiern läuteten die Olympischen Winterspiele am Freitagabend ein. Die zentrale Zeremonie fand in Mailand statt, aber auch in Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo wurde gefeiert. Im Mittelpunkt stand jedoch das Giuseppe-Meazza-Stadion in der Modemetropole Mailand, wo Mariah Carey (56) am frühen Abend einen großen Auftritt hinlegte.

Mariah Carey strahlt in Weiß

Carey begeisterte das Publikum mit einer Gesangseinlage auf Italienisch: Sie performte den Klassiker "Volare" (Nel Blu Dipinto Di Blu) von Domenico Modugno (1928-1994). Anschließend wechselte sie ins Englische und präsentierte ihren Song "Nothing Is Impossible" aus ihrem bislang letzten Studioalbum von 2025. Dabei zeigte sie eindrucksvoll, wie mühelos sie auch die höchsten Töne erreicht.



Nicht nur stimmlich wusste der Popstar zu überzeugen: In einer tief ausgeschnittenen, weiß-silbernen Glitzerrobe zog Carey die volle Aufmerksamkeit des Stadions auf sich. Eine lange Schleppe und ein Federumhang sorgten für einen besonders dramatischen Auftritt.

Laura Pausini trällerte die italienische Nationalhymne

Carey lieferte jedoch nicht die einzige Gesangseinlage. Kurz nach ihr betrat die Sängerin Laura Pausini (51) die Bühne und trällerte die italienische Nationalhymne. Eine große Tanzperformance bildete den Abschluss des ersten Teils der Feier, ehe der Einzug der Athlet*innen folgte. Als deutsche Fahnenträger waren im Vorfeld Skispringerin Katharina Schmid (29) und Eishockeyspieler Leon Draisaitl (30) angekündigt worden. (cw/spot)