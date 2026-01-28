Aufruf: Querverlag sucht queere Gedichte

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 12:34h 1 Min.

In der Lyrik-Anthologie-Reihe "Parabolis Virtualis" sind bereits vier Bände erschienen

Der queere Berliner Verlag Querverlag hat einen Open Call für die fünfte Ausgabe der Lyrik-Anthologie-Reihe "Parabolis Virtualis" gestartet. Gesucht werden deutschsprachige Gedichte von queeren Autor*­innen. Einsendeschluss ist der 31. März 2026.

"Parabolis Virtualis" gilt nach Angaben des Verlags als erste deutschsprachige queere Lyrik-Anthologie-Serie. In bislang vier Bänden seien etablierte ebenso wie neue literarische Stimmen versammelt worden. Die fünfte Ausgabe soll im September 2026 erscheinen. Die Reihe wird von Kevin Junk herausgegeben.

Eingereicht werden können fünf bis acht Gedichte, die vollständig oder überwiegend auf Deutsch verfasst sind, sowie eine kurze Biografie. Besonders willkommen sind Beiträge von BIPOC, trans, nichtbinären und inter Personen, von Menschen mit Behinderungen sowie von bislang wenig oder unveröffentlichten Schreibenden. Die Einsendungen sollen gesammelt in einem PDF über ein Online-Formular erfolgen. (cw)

