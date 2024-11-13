"Pluribus": So steht es um die zweite Staffel

Heute, 17:58h 2 Min.

Die Fans der Apple-TV-Hitserie "Pluribus  Glück ist ansteckend" müssen sich noch gedulden. Bei einem Presseevent des Streamingdienstes hat Serienschöpfer Vince Gilligan (58) erstmals über den Stand der Arbeiten an der zweiten Staffel gesprochen und die Erwartungen gedämpft. Er und sein Autor*innen-Team würden zwar fleißig an neuen Folgen arbeiten, räumte der "Breaking Bad"-Macher laut "Deadline" ein. Allerdings sei man noch nicht so weit, wie er es sich wünschen würde.



"Es dauert lange, diese Episoden zu entwickeln. Wir stecken tiefer im Prozess, als mir lieb ist, wenn man bedenkt, wie wenige Folgen wir bisher ausgearbeitet haben", erklärte Gilligan bei dem Panel, das von seinem "Pluribus"-Darsteller Samba Schutte moderiert wurde. Mit einem augenzwinkernden Vergleich zur HBO-Krankenhausserie "The Pitt" fügte er hinzu: "Es wird nicht wie 'The Pitt' sein, das jedes Jahr zurückkommt. Wir kommen vielleicht im selben Monat zurück. Die Frage ist nur, in welchem Jahr."

Die erfolgreichste Apple-TV-Serie

"Pluribus" hat sich seit dem Start am 7. November 2025 zur erfolgreichsten Serie in der bisherigen Geschichte von Apple TV entwickelt. Noch vor der Premiere hatte der Streamingdienst bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Die Idee zur Sci-Fi-Thriller-Comedy reifte nach Gilligans eigenen Angaben über zehn Jahre, bevor sie Gestalt annahm.



| Direktlink | Deutscher Trailer zur ersten Staffel

Darin geht es um ein außerirdisches Virus, das die Weltbevölkerung mit einer Art überbordender Glückseligkeit infiziert. Nur rund ein Dutzend Menschen bleiben davon verschont  unter ihnen die lesbische Liebesroman-Autorin Carol Sturka, gespielt von Rhea Seehorn (53). Sie wurde für ihre Rolle bereits bei den Critics' Choice Awards als beste Schauspielerin ausgezeichnet (Serienkritik von Ralf Kaminski).

Die widerwillige Heldin muss sich aufraffen, um die Erde von ihrem erzwungenen Glück zu befreien. "Ich hasse glückliche Menschen. Deshalb habe ich das geschrieben", scherzte Gilligan bei dem Presseevent. Fast sein ganzes Leben lang habe er sich gefragt, was es mit dem Glück auf sich hat. (cw/spot)