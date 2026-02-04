Finale im Dschungelcamp: Bronze für Hubert Fella

Heute, 02:35h 4 Min.

Das RTL-Dschungelcamp 2026 (auch bei RTL+) ging am Sonntagabend zu Ende. Die Chance auf den Dschungelthron hatten an Tag 17 noch Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Samira Yavuz (32), "Hot oder Schrott"-Star Hubert "Hubsi" Fella (58) sowie der umstrittenste Kandidat der Staffel, Musiker Gil Ofarim (43). "Ich habe so viele Fragen und ich verstehe es nicht", gab sich der Sänger nach seinem Hotel-Skandal selbst verblüfft über seinen Finalplatz. Vor der großen Entscheidung mussten sich die drei verbliebenen Promis noch jeweils einer Solo-Dschungelprüfung stellen.



Die erkämpften Sterne bildeten das Abendessen der Finalisten, das bestmöglich zu einem Drei-Gänge-Menü mit Getränk und Überraschung werden konnte. Gil kämpfte für die Vorspeise, Hubert für den Hauptgang und Samira für das Dessert. Der Musiker konnte in der Prüfung "Nicht sehen" trotz aufgesetztem Plexiglas-Helm, der sich mit allerlei Getier füllte, alle fünf Sterne in Kisten abschrauben. Die Freude, Leichtigkeit und die Glücksgefühle seien wieder da, gab sich der Musiker strahlend und befreit. "Der Dschungel hat mich zurück ins Leben geholt." Mit seinem Motto "durchhalten, aushalten, Mund halten", wie es Sonja Zietlow (57) treffend zusammenfasste, hat es der Sänger mit seinem kontrovers diskutierten Camp-Auftritt weit gebracht. Er hatte sich nur teilweise zum Davidstern-Skandal geäußert und immer wieder auf eine Verschwiegenheitserklärung hingewiesen.

"Rein mit den Hoden"

Hubert widmete sich der kulinarischen Challenge "Nicht sprechen" und holte beim Ekel-Essen vier von fünf möglichen Sternen. Es verspeiste Fischaugen, Wildschwein-Anus, pürierte Ochsenfrosch-Schenkel und eine Krokodilzunge, nur die Kamelhoden bekam er nicht rechtzeitig runter. "Rein mit den Hoden", feuerte ihn Sonja Zietlow vergeblich an. Dennoch konnte der von Dr. Bob (75) vor dem Finale als heißer Kandidat auf den Sieg genannte Hubert "konnte endlich mal zeigen, wer der Hubert ist", so der schwule Camper, der im Dschungel besser als sein Ehemann sein wollte. Matthias Mangiapane (42) belegte 2018 im Dschungelcamp den fünften Platz. "Der Hubert macht hier keine Scherze und isst gleich die Poperze", lobte Moderator Jan Köppen (42).



"Nicht hören" ging damit an Samira, ihr begegneten unter anderem Spinnen, ein Krokodil und Schlangen in düsteren Kammern. Die einzige Frau im Finale will "nicht nur eine Dschungelprinzessin, sondern auch eine Dschungelkönigin" sein. Alle fünf gesammelten Sterne standen am Ende auf ihrem Konto. "Abgeliefert und finalwürdig", resümierte Köppen die Performance in der allerletzten Prüfung der Staffel. Nach dem schmackhaften Dinner war das Trio bereit für das Finale an diesem Sonntag.



Samira Yavuz holte fünf Sterne (Bild: RTL)

Die überraschende Krönung und das Wiedersehen



Zunächst musste Hubert das Camp auf dem dritten Platz verlassen. Über die Bronzemedaille freute er sich trotz der verpassten Krone, die "so nah" schien. Er tippte nach seinem Auszug auf Samiras Triumph. Er sollte nicht Recht behalten. Gil wurde überraschend zum Dschungelkönig gewählt. Samira muss sich doch mit dem Titel Dschungelprinzessin zufriedengeben.

Auf dem Thron erklärte Gil, dass er nach seinem Unfall schon hinschmeißen wollte, doch jetzt sitze er hier. Die Krone gelte allen Kandidat*innen der Staffel, gab sich der Musiker bescheiden. Er dachte, er mache die erste Woche und dürfe dann nach Hause gehen. Jetzt freue er sich und wolle mit Jan Köppen gerne einen Song aufnehmen, erklärte er dem verdutzten Moderator. Ab Tag eins sei Gil immer im Voting vorne gewesen, verriet Zietlow, die am Ende noch die Stimmung beruhigen wollte: "Es ist ein Spiel im Dschungel um eine Krone, wir küren nicht den nächsten Weltherrscher."



Gil Ofarim hat es trotz aller Kritik auf den Dschungelthron geschafft (Bild: RTL)

Dschungel-Fans müssen sich noch nicht ganz von ihrem geliebten Format verabschieden. Am Montag blicken alle Teilnehmer*innen beim "Großen Wiedersehen" zur Primetime auf die Staffel zurück. Im Baumhaus wird der Dschungelkönig gewürdigt und sicherlich die ein oder andere Fehde aus dem Camp aufgewärmt. (cw/spot)