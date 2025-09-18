Bericht: Ralf Schumacher will seinen Étienne im Mai heiraten

Heute, 12:24h 2 Min.

Ralf Schumacher will wohl Nägel mit Köpfen machen: Wie die "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) berichtet, will der 50-Jährige Ende Mai seinen Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne (36) heiraten.



Die Einladungen seien demnach bereits vor einigen Wochen verschickt worden  an Familienmitglieder, aber auch an befreundete Promis wie Robert und Carmen Geiss. Schumacher hat sich bislang aber nicht persönlich zu seinen Plänen geäußert.

Hochzeit in Südfrankreich

Die Hochzeit soll in Saint-Tropez an der Côte d'Azur stattfinden. In dem Nobelort leben Schumacher und Bousquet-Cassagne einen großen Teil des Jahres in einer Villa. Geplant sei ein "dreitägiger Feier-Marathon" ("Bild"). Dieser solle am Freitag aus einem Kennenlern-Abend bestehen, gefolgt vom Hochzeitstag am Samstag mitsamt einer großen Party. Am Sonntag soll es dann einen Abschluss-Brunch geben.



Seine Ex-Frau Cora Schumacher soll dem neuen Paar ihre Segen geben: "Steven und ich wünschen Ralf und Étienne viel Glück und nur das Beste", so die 49-Jährige gegenüber "Bild". Nach dem Coming-out ihres Ex-Mannes hatte sich Cora Schumacher in den letzten beiden Jahren noch verschnupft gezeigt und ihm etwa Untreue vorgeworfen (queer.de berichtete). Inzwischen ist sie wieder liiert  mit dem amerikanischen Geschäftsmann Steven Bo Bekendam (44). So ist sie offenbar milder auf ihren Ex zu sprechen. Die beiden hatten vor rund einem Vierteljahrhundert, am 5. Oktober 2001, standesamtlich geheiratet. Ihre Ehe wurde im Februar 2015 geschieden.

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne sind bereits seit 2022 ein Paar. Kennengelernt hatten sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann schon 2019 in Monaco.



Ihre Beziehung machten sie erst im Juli 2024 öffentlich  damals sprach der Rennfahrer auch erstmals über seine sexuelle Orientierung (queer.de berichtete). Seitdem zeigten sich der deutsche Rennfahrer und der französische Ex-Politiker der rechtsextremen Partei von Marine Le Pen regelmäßig auf Social Media als glückliches Paar. Zuletzt zeigten sie auch in mehreren deutschen Unterhaltungssendungen im Fernsehen, etwa in der Spielshow "Wer weiß denn sowas?" (queer.de berichtete). (cw)

