Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56814

In Südfrankreich

Bericht: Ralf Schumacher will seinen Étienne im Mai heiraten

Knapp 25 Jahre nach seiner ersten Hochzeit will Ralf Schumacher offenbar erneut "Ja" sagen. Sogar seine Ex wünscht ihm "nur das Beste".


Ralf Schumacher (li.) will mit Étienne Bousquet-Cassagne offenbar zum zweiten Mal in den Hafen der Ehe einlaufen (Bild: IMAGO / HANZA MEDIA)
  • Heute, 12:24h 2 Min.

Saint-Tropez

Ralf Schumacher will wohl Nägel mit Köpfen machen: Wie die "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) berichtet, will der 50-Jährige Ende Mai seinen Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne (36) heiraten.

Die Einladungen seien demnach bereits vor einigen Wochen verschickt worden  an Familienmitglieder, aber auch an befreundete Promis wie Robert und Carmen Geiss. Schumacher hat sich bislang aber nicht persönlich zu seinen Plänen geäußert.

Hochzeit in Südfrankreich

Die Hochzeit soll in Saint-Tropez an der Côte d'Azur stattfinden. In dem Nobelort leben Schumacher und Bousquet-Cassagne einen großen Teil des Jahres in einer Villa. Geplant sei ein "dreitägiger Feier-Marathon" ("Bild"). Dieser solle am Freitag aus einem Kennenlern-Abend bestehen, gefolgt vom Hochzeitstag am Samstag mitsamt einer großen Party. Am Sonntag soll es dann einen Abschluss-Brunch geben.

Seine Ex-Frau Cora Schumacher soll dem neuen Paar ihre Segen geben: "Steven und ich wünschen Ralf und Étienne viel Glück und nur das Beste", so die 49-Jährige gegenüber "Bild". Nach dem Coming-out ihres Ex-Mannes hatte sich Cora Schumacher in den letzten beiden Jahren noch verschnupft gezeigt und ihm etwa Untreue vorgeworfen (queer.de berichtete). Inzwischen ist sie wieder liiert  mit dem amerikanischen Geschäftsmann Steven Bo Bekendam (44). So ist sie offenbar milder auf ihren Ex zu sprechen. Die beiden hatten vor rund einem Vierteljahrhundert, am 5. Oktober 2001, standesamtlich geheiratet. Ihre Ehe wurde im Februar 2015 geschieden.

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne sind bereits seit 2022 ein Paar. Kennengelernt hatten sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann schon 2019 in Monaco.

Ihre Beziehung machten sie erst im Juli 2024 öffentlich  damals sprach der Rennfahrer auch erstmals über seine sexuelle Orientierung (queer.de berichtete). Seitdem zeigten sich der deutsche Rennfahrer und der französische Ex-Politiker der rechtsextremen Partei von Marine Le Pen regelmäßig auf Social Media als glückliches Paar. Zuletzt zeigten sie auch in mehreren deutschen Unterhaltungssendungen im Fernsehen, etwa in der Spielshow "Wer weiß denn sowas?" (queer.de berichtete). (cw)

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (55) Teilen Reddit

Saint-Tropez
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Ralf Schumacher
12.01.26 | Nach gemeinsamem Foto
"Mein neuer Freund": Cora Schumacher bestätigt neue Liebe
05.11.25 | Familienzuwachs in Kapstadt
Neuer Vierbeiner für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne
31.10.25 | Wer war der Sieger?
So lief Étiennes und Ralfs Auftritt bei "Wer weiß denn sowas?"
30.10.25 | ARD-Spielshow
"Wer weiß denn sowas?": Ralf Schumacher und sein Étienne treten gegeneinander an
19.09.25 | Ex-Rennfahrer
Ralf Schumacher, wer lieferte die bessere "Wer kauft mein Auto"-Parodie?
18.09.25 | "Ferrero Kindertag"
Schwule Promis reisen zurück in ihre Kindheit
Neu auf queer.de
Anklage
Früherer Bundestags­abgeordneter soll Siebenjährigen sexuell missbraucht haben
Ihr Mann zeigt Verständnis
Olivia Colman: "Ich habe mich immer irgendwie nichtbinär gefühlt"
In Südfrankreich
Bericht: Ralf Schumacher will seinen Étienne im Mai heiraten
Freude nach dem Dschungelcamp-Finale
"Um zwei Plätze besser": Hubert Fella übertrumpft Ehemann Matthias
RTL veröffentlicht Ergebnisse
Dschungelcamp-Voting: Hubert Fella hatte von Anfang an keine Chance gegen Gil Ofarim
Gewinnspiel
Ganzer halber Bruder
Video des Tages
Vom Kollaps moderner Gesellschaften und der Rückeroberung der Natur
American Football
Super Bowl: Bad Bunny sorgt für Tanzparty im Stadion