Lady Gaga und Ricky Martin schwärmen von ihrem Super-Bowl-Auftritt

  • Heute, 15:56h 2 Min.

Lady Gaga ist happy (Bild: Harald Krichel / wikipedia)

Es war der wohl überraschendste Super-Bowl-Moment in diesem Jahr: Lady Gaga (39) erschien plötzlich als Überraschungsgast auf der Bühne von Bad Bunnys (31) Halbzeit-Show (queer.de berichtete). Die Sängerin performte eine Salsa-Version ihres Hits "Die With a Smile" aus dem Jahr 2024. Auf Instagram ließ Gaga ihren Emotionen danach freien Lauf.

Zu einem Video, das sie und Bad Bunny beim gemeinsamen Tanz auf der Bühne zeigt, schrieb sie: "Es war mir eine große Ehre, Teil von Benitos Halbzeitshow zu sein." Sie dankte dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, für die Einladung und dem gesamten Ensemble für den warmen Empfang. Ihr Fazit: "Das hätte ich um nichts in der Welt verpassen wollen." Der Beitrag sammelte innerhalb weniger Stunden über 4,5 Millionen Likes.

Ricky Martin von Emotionen überwältigt

Doch Lady Gaga war nicht der einzige prominente Überraschungsgast des Abends. Auch Ricky Martin (54) stand mit Bad Bunny auf der Bühne  und musste das Erlebte danach offenbar erst sacken lassen. Auf Instagram schrieb er auf Spanisch: "Ich brauche mehrere Stunden, um die Flut von Emotionen zu verstehen, die ich gerade empfinde." Sein Posting erhielt bislang 3,5 Millionen Likes.

Weniger begeistert war Präsident Donald Trump: Er bezeichnete den Pausenauftritt direkt im Anschluss auf der Plattform Truth Social als "Schlag ins Gesicht" für die USA und als eine der schlechtesten Halbzeitshows, die er jemals gesehen habe. Außerdem beklagte er, dass man kein Wort verstehen könne  ein Hinweis darauf, dass er kein Spanisch spricht.

Für Gaga war der Auftritt beim Super Bowl eine Rückkehr auf vertrautes Terrain. 2017 hatte sie selbst die Halbzeitshow des Football-Finales bestritten. Bad Bunny lieferte die erste spanischsprachige Halbzeitshow bei dem Endspiel der nordamerikanischen Profiliga NFL, das in diesem Jahr die Seattle Seahawks gewannen. (spot/cw)

