LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Betreuungsbegleitung für Queere Schutzwohnung

Heute, 02:20h 3 Min.

Der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht



Betreuungsbegleitung im Wochenenddienst (Samstag) für die Queere Schutzwohnung

(ca. 5 Stunden/Woche auf Honorarbasis)



ÜBERBLICK



● Arbeitsumfang: 5 Stunden pro Woche (Wochenende)

● Arbeitsort: Queere Schutzwohnung

● Arbeitsbeginn: ab sofort oder späterer Zeitpunkt)

● Vergütung: 21,00 Euro (Honorar je Stunde = 60 min). Vergütung für freie Mitarbeitende des Landes Berlin (Bandbreitenregelung)

● Bewerbungsfrist: 01.03.2026



DEIN ARBEITSBEREICH



Das in Berlin  und deutschlandweit  einzigartige Projekt "Queere Schutzwohnung" füllt seit Oktober 2019 eine bisher vorhandene große Lücke in der Versorgung queerer Personen, die im Zusammenhang mit sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität von körperlicher und psychischer Gewalt in ihrem sozialen Umfeld betroffen oder bedroht sind. In der Regel müssen die betroffenen Personen ihr familiäres und soziales Umfeld komplett verlassen, um der Bedrohung bzw. Gefährdung zu entkommen. In solchen Situationen bietet die Queere Schutzwohnung eine anonyme, temporäre Unterkunft. Ist die akute Gefährdungslage abgemildert und die betroffene Person in Sicherheit, leisten die Fachkräfte des multiprofessionellen Teams der Queeren Schutzwohnung psychosoziale Beratung, Begleitung und sozialarbeiterische Unterstützung und Unterstützung bei der weiteren Lebensplanung für eine selbstbestimmte und gewaltfreie Zukunft.



ZU DEINEN AUFGABEN ZÄHLEN



● Präsenzdienst in der Einrichtung an Feiertagen und Wochenenden (tagsüber, feste Einsatzzeiten nach Absprache)

● Erste Ansprechbarkeit in Ausnahmesituationen oder bei Konfliktlagen

● Einschätzung von Situationen und ggf. Einleitung von Folgeschritten (z. B. Rücksprache mit Projektleitung oder Fachdiensten)

● keine Übernahme von psycho-sozialer Kernbetreuung oder Fallverantwortung

● Regelmäßige Dokumentation und Auswertung der Arbeitsprozesse



DU BRINGST MIT



● Aktuell im Studium (Soziale Arbeit / Sozialpädagogik) oder vergleichbare Qualifikation mit relevanter Berufserfahrung

● Erfahrung in der sozialpädagogischen Arbeit, idealerweise in der Betreuung von Gewaltbetroffenen

● Sensibilisierung für die Lebensrealitäten von LSBTI*-Personen, insbesondere im Kontext von häuslicher Gewalt, Beziehungsgewalt und Mehrfachdiskriminierung

● Kenntnisse in der niedrigschwelligen, sozialräumlich orientierten Sozialarbeit von Vorteil

● Teamfähigkeit, strukturiertes Arbeiten, Belastbarkeit und professioneller Umgang in Krisensituationen

● Grundlegende Englischkenntnisse obligatorisch, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil



HAST DU FRAGEN?



Deine Ansprechperson für Fragen zum Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle ist André Brunschier ( , Pronomen: er/ihn). Wenn du mit einer Behinderung, Krankheit und/oder Neurodiversität lebst, kannst du uns gerne mitteilen, wie wir deinen Bewerbungsprozess anpassen und unterstützen können. Ausdrücklich ermutigen wir Menschen mit Migrationsbiographie und/oder Fluchterfahrung sich bei uns zu bewerben.



ÜBER UNS



Der LSVD  Verband Queere Vielfalt ist die größte Bürgerrechts- und Selbsthilfeorganisation queerer Menschen in Deutschland. Der Verband ist auf Bundes- und Landesebene aktiv, aber auch international als Nichtregierungsorganisation mit offiziellem Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Der LSVD ist in allen Bundesländern vertreten, in Berlin und Brandenburg als gemeinsamer Landesverband.



Der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg gibt den Interessen queerer Menschen in Berlin und Brandenburg eine starke Stimme in Politik und Gesellschaft. Wir wollen erreichen, dass queere Menschen sicher leben können, Zugang zu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens haben und den Raum bekommen, ihre individuellen Lebensentwürfe zu realisieren. Bei der Verwirklichung dieser Ziele arbeiten wir eng mit politischen Entscheidungsträger*­innen und unserem großen Partner*­innennetzwerk in der Zivilgesellschaft zusammen. In verschiedenen Kontexten leisten wir Bildungsarbeit zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Gleichzeitig sind wir eine Anlaufstelle für queere Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen persönlichen Unterstützungsbedarf haben.



Unsere sozialen Dienstleistungen führen wir unter dem Dach des Bildungs- und Sozialwerk des LSVD Berlin-Brandenburg (BLSB) e.V. aus. Über 28 Teil- und Vollzeitbeschäftigte setzen sich in den unterschiedlichen Projekten des BLSB e.V. für das Wohl der queeren Community ein.



