Heute, 02:21h 3 Min.

Der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht



Hauswirtschaftskraft für Queere Schutzwohnung Berlin



ÜBERBLICK



Die Queere Schutzwohnung bietet volljährigen queeren Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität von Gewalt betroffen oder bedroht sind, vorübergehend Unterkunft, Schutz, psychosoziale Beratung sowie Unterstützung bei der Stabilisierung und Neuorientierung. Ziel ist ein sicherer, respektvoller Ort, an dem Menschen zur Ruhe kommen und neue Perspektiven entwickeln können.



DEIN ARBEITSBEREICH



Für den Alltag in unserer Einrichtung suchen wir eine zuverlässige Hauswirtschaftskraft auf Minijob-Basis.



Deine Rahmenbedingungen

● Arbeitszeit: 9 Stunden pro Woche

● Verteilung: in der Regel 2-3 Tage pro Woche à 3 Stunden

● Vergütung: 578,76  monatlich (14,84  / Stunde  Landesmindestlohn Berlin)

● Beschäftigungsform: Festgehalt

● Vertrag: befristet auf 1 Jahr, mit Aussicht auf Verlängerung

● Start: ab 01.03.2026



ZU DEINEN AUFGABEN ZÄHLEN



Du sorgst dafür, dass unsere Räume sauber, hygienisch und gut nutzbar bleiben. Dazu gehören insbesondere:

● Reinigung der Büro-, Beratungs-, Gemeinschafts- und Sanitärbereiche

Boden- und Oberflächenreinigung

● Wäschepflege

● Müllentsorgung

● Endreinigung von Bewohnender*­innenzimmern nach Auszug



DU BRINGST MIT



● Zuverlässigkeit, Sorgfalt und selbstständiges Arbeiten

● Diskretion und respektvollen Umgang mit Bewohner*­innen

● Sensibilität für eine queere, teils belastete Zielgruppe

● Erfahrung in der Hauswirtschaft ist hilfreich, aber keine Voraussetzung.



DICH ERWARTEN



● Einen gut planbaren Minijob mit festem Monatsgehalt

● Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld in einem engagierten Team

● Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem besonderen Schutzprojekt.



HAST DU FRAGEN?



Deine Ansprechperson für Fragen zum Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle ist André Brunschier ( , Pronomen: er/ihn). Wenn du mit einer Behinderung, Krankheit und/oder Neurodiversität lebst, kannst du uns gerne mitteilen, wie wir deinen Bewerbungsprozess anpassen und unterstützen können. Ausdrücklich ermutigen wir Menschen mit Migrationsbiographie und/oder Fluchterfahrung sich bei uns zu bewerben.



ÜBER UNS



Der LSVD  Verband Queere Vielfalt ist die größte Bürgerrechts- und Selbsthilfeorganisation queerer Menschen in Deutschland. Der Verband ist auf Bundes- und Landesebene aktiv, aber auch international als Nichtregierungsorganisation mit offiziellem Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Der LSVD ist in allen Bundesländern vertreten, in Berlin und Brandenburg als gemeinsamer Landesverband.



Der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg gibt den Interessen queerer Menschen in Berlin und Brandenburg eine starke Stimme in Politik und Gesellschaft. Wir wollen erreichen, dass queere Menschen sicher leben können, Zugang zu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens haben und den Raum bekommen, ihre individuellen Lebensentwürfe zu realisieren. Bei der Verwirklichung dieser Ziele arbeiten wir eng mit politischen Entscheidungsträger*­innen und unserem großen Partner*­innennetzwerk in der Zivilgesellschaft zusammen. In verschiedenen Kontexten leisten wir Bildungsarbeit zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Gleichzeitig sind wir eine Anlaufstelle für queere Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen persönlichen Unterstützungsbedarf haben.



Unsere sozialen Dienstleistungen führen wir unter dem Dach des Bildungs- und Sozialwerk des LSVD Berlin-Brandenburg (BLSB) e.V. aus. Über 28 Teil- und Vollzeitbeschäftigte setzen sich in den unterschiedlichen Projekten des BLSB e.V. für das Wohl der queeren Community ein.



