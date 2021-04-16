Catherine O'Hara: Daran starb der "Schitt's Creek"-Star



Catherine O'Hara als Moira in "Schitt's Creek" (Bild: CBC Television)

Heute, 03:46h 2 Min.

Schauspielerin Catherine O'Hara (1954-2026) starb am 30. Januar im Alter von 71 Jahren (queer.de berichtete). Mehr als eine Woche später wurde nun die Todesursache öffentlich. Wie das Büro des Los Angeles County Medical Examiner laut "TMZ" bestätigte, habe eine Lungenembolie zu ihrem Tod geführt. Die zugrunde liegende Ursache sei jedoch Darmkrebs gewesen  eine Erkrankung, die zuvor nicht öffentlich bekannt war.



Laut der Sterbeurkunde sei O'Haras Leichnam eingeäschert worden. Die Asche befinde sich nun im Besitz ihres Ehemanns Bo Welch (74).

Todesursache erklärt Bericht über Atemnot

Nach ihrem Tod hatte ihre Agentur Creative Artists Agency dem "People"-Magazin zunächst mitgeteilt, dass O'Hara nach "kurzer Krankheit" verstarb. Später berichtete "People", dass Rettungskräfte in den frühen Morgenstunden des 30. Januars zu ihrem Anwesen gerufen worden seien. O'Hara sei in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. In ihren letzten Stunden habe sie an schwerer Atemnot gelitten.



Diese Beschwerden passen demnach zu einer Lungenembolie, bei der ein Blutgerinnsel die Lungenarterien blockiert und zu akutem Sauerstoffmangel führen kann.

Große Trauer ihrer Film- und Serienfamilien

Der Tod der zweifachen Emmy-Preisträgerin hatte eine Welle an Trauerbekundungen ausgelöst. Macaulay Culkin (45), der in "Kevin  Allein zu Haus" und "Kevin  Allein in New York" ihren Sohn spielte, verabschiedete sich öffentlich von seiner "Mama". Er habe gedacht, dass sie noch mehr Zeit zusammen hätten. Auch Regisseur Chris Columbus (67) teilte emotionale Worte.



Die Besetzung von "Schitt's Creek", inklusive der Serienschöpfer Eugene (79) und Dan Levy (42), schloss sich dem an. Es sei ein Geschenk gewesen, "all die Jahre im warmen Glanz von Catherine O'Haras Brillanz tanzen zu dürfen", schrieb Dan Levy etwa auf Instagram. (cw/spot)