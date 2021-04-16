Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56825

Tod der Schauspielerin bewegte Hollywood

Catherine O'Hara: Daran starb der "Schitt's Creek"-Star

Ende Januar trauerte die Schauspielwelt um Catherine O'Hara, die mit ihren Rollen in "Kevin  Allein zu Haus" und "Schitt's Creek" berühmt wurde. Jetzt steht fest, woran sie starb.


Catherine O'Hara als Moira in "Schitt's Creek" (Bild: CBC Television)

  • Heute, 03:46h 2 Min.

Schauspielerin Catherine O'Hara (1954-2026) starb am 30. Januar im Alter von 71 Jahren (queer.de berichtete). Mehr als eine Woche später wurde nun die Todesursache öffentlich. Wie das Büro des Los Angeles County Medical Examiner laut "TMZ" bestätigte, habe eine Lungenembolie zu ihrem Tod geführt. Die zugrunde liegende Ursache sei jedoch Darmkrebs gewesen  eine Erkrankung, die zuvor nicht öffentlich bekannt war.

Laut der Sterbeurkunde sei O'Haras Leichnam eingeäschert worden. Die Asche befinde sich nun im Besitz ihres Ehemanns Bo Welch (74).

Todesursache erklärt Bericht über Atemnot

Nach ihrem Tod hatte ihre Agentur Creative Artists Agency dem "People"-Magazin zunächst mitgeteilt, dass O'Hara nach "kurzer Krankheit" verstarb. Später berichtete "People", dass Rettungskräfte in den frühen Morgenstunden des 30. Januars zu ihrem Anwesen gerufen worden seien. O'Hara sei in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. In ihren letzten Stunden habe sie an schwerer Atemnot gelitten.

Diese Beschwerden passen demnach zu einer Lungenembolie, bei der ein Blutgerinnsel die Lungenarterien blockiert und zu akutem Sauerstoffmangel führen kann.

Große Trauer ihrer Film- und Serienfamilien

Der Tod der zweifachen Emmy-Preisträgerin hatte eine Welle an Trauerbekundungen ausgelöst. Macaulay Culkin (45), der in "Kevin  Allein zu Haus" und "Kevin  Allein in New York" ihren Sohn spielte, verabschiedete sich öffentlich von seiner "Mama". Er habe gedacht, dass sie noch mehr Zeit zusammen hätten. Auch Regisseur Chris Columbus (67) teilte emotionale Worte.

Die Besetzung von "Schitt's Creek", inklusive der Serienschöpfer Eugene (79) und Dan Levy (42), schloss sich dem an. Es sei ein Geschenk gewesen, "all die Jahre im warmen Glanz von Catherine O'Haras Brillanz tanzen zu dürfen", schrieb Dan Levy etwa auf Instagram. (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Schitt's Creek
01.02.26 | "Eine Welt ohne sie"
Dan und Eugene Levy trauern: Catherine O'Hara gehörte zur Familie
30.01.26 | Kanadische Schauspielerin
Trauer um Catherine O'Hara
28.02.24 | Kultige Verstärkung für Disney+-Serie
"Only Murders in the Building": "Schitt's Creek"-Star Eugene Levy stößt zum Cast
18.06.21 | Kultserie
"Schitt's Creek": Staffel 2 auf DVD erschienen
18.04.21 | Aufeinanderprallen zweier höchst unterschiedlicher Welten
"Schitt's Creek": Jetzt gibt's die erste Staffel auf DVD und digital
16.04.21 | Queere Sitcom
Das wusstest du bestimmt noch nicht über "Schitt's Creek"!
Neu auf queer.de
Bild des Tages
Kloster Chorin als Drehort begeistert Filmcrew
Tod der Schauspielerin bewegte Hollywood
Catherine O'Hara: Daran starb der "Schitt's Creek"-Star
Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Hauswirtschaftskraft für Queere Schutzwohnung
Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Betreuungsbegleitung für Queere Schutzwohnung
Video des Tages
"Freiheit ist die schönste Stadt der Welt"
Oper
"Hoffmanns Erzählungen": Jacques Offenbachs Auseinandersetzung mit toxischer Männlichkeit
"Verstoß gegen das Versammlungsgesetz"
Ungarn: Auch Organisator von Pécs Pride angeklagt
Schleswig-Holstein
Landtag in Kiel: Erste trans Abgeordnete legt Mandat nieder