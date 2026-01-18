Entsetzen nach Attacke auf Pascal Kaiser

Heute, 11:28h 4 Min.

Der bisexuelle Amateurschiedsrichter und LGBTI-Aktivist Pascal Kaiser ist eigenen Angaben zufolge am Samstagabend von drei Männern im Garten seiner Wohnung im Rheinisch-Bergischen Kreis aufgelauert und zusammengeschlagen worden. Der 28-Jährige habe ein blaues Auge davongetragen und im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Polizei bestätigte gegenüber dem "Kölner Stadtanzeiger" (Bezahlartikel) den Eingang einer Anzeige wegen Körperverletzung. Der Staatsschutz im Landeskriminalamt wurde eingeschaltet, um zu ermitteln, ob es sich bei der Attacke um eine homophobe Tat gehandelt habe. Zuerst hatte die französische Sportzeitung "L'Equipe" über den Angriff berichtet.



Kaisers Anwalt bestätigte die Vorwürfe: "Am Samstagabend, als er spazieren war, bekam er eine Nachricht: 'Wir sehen dich und wir verfolgen dich. Warte darauf, bis die Polizei weg ist'", erklärte Moritz Lange. Sein Mandant habe daraufhin die Polizei angerufen. "Als diese seine Wohnung verlassen hatte und unser Mandant kurz vor die Tür trat, um zu rauchen, tauchten drei Männer auf und attackierten ihn ohne Vorwarnung." Laut "L'Equipe" hatte die Polizei Kaiser zuvor versichert, dass keine Gefahr bestehen würde.



Der Schiedsrichter sorgte am vorvergangenen Freitag für Schlagzeilen, als er im voll besetzten Stadion des 1. FC Köln vor einem Bundesligaspiel seinem Freund einen Heiratsantrag machte (queer.de berichtete). Der Antrag ist auf Social Media international viral gegangen.



Pascal Kaiser ist Schiedsrichter und riesiger FC-Fan. Pascal ist queer und hat sich vor drei Jahren geoutet. Heute hatte er einen besonderen Plan, bei dem der FC ihn unterstützt hat. Pascal machte seinem langjährigen Partner einen Heiratsantrag im RheinEnergieSTADION

Danach erhob allerdings eine Bar Vorwürfe gegen Kaiser: Die "Beerpongbar Köln" behauptete, dass der Referee bei ihnen gearbeitet und 5.000 bis 6.000 Euro unterschlagen habe (queer.de berichtete). Zunächst bestätigte die Kölner Staatsanwaltschaft zudem, dass nach dem Schiedsrichter gefahndet werde. Kurze Zeit später ruderte sie zurück und erklärte, es habe sich bei der Fahndung um ein "Büroversehen" gehandelt (queer.de berichtete). Es werde aber gegen Kaiser ermittelt, der allerdings sämtliche Vorwürfe bestreitet.

Bar soll Wohnadresse von Kaiser gedoxt haben

Nun erhebt Kaiser seinerseits schwere Vorwürfe gegen die Bar. Sein Anwalt berichtete davon, dass es schon wiederholt Drohungen gegen Kaiser gegeben habe und er deswegen die Polizei eingeschaltet habe, die vor seinem Haus Streife gefahren sei. Am Freitagabend habe der Schiedsrichter erfahren, dass die "Beerpongbar" die "Wohnadresse unseres Mandanten öffentlich verbreitet" und dazu aufgerufen habe, "unserem Mandanten einen Besuch abzustatten", so Lange gegenüber "Bild" (Bezahlartikel).



Die Bar dementierte die Anschuldigungen. Der Eigentümer erklärte: "Wir haben nie jemanden aufgefordert, Pascal aufzusuchen. Ich bin kein Freund davon, zu Gewalt gegen Menschen aufzurufen. Wenn das passiert ist, sollten die Verantwortlichen angezeigt werden. Wir wollen nur, dass unsere offenen Forderungen beglichen werden und alles fair geklärt wird."

"Schlimm, dass die Polizei Drohungen nicht ernst nahm"

In der Politik zeigt man sich über die Attacke schockiert. Die grüne Bundestagsabgeordnete Nyke Slawik aus Leverkusen erhob etwa Vorwürfe gegen die Polizei: "Schlimm, dass die Polizei Drohungen nicht ernst nahm", erklärte die Slawik auf Instagram. "Polizei und Politik müssen diese Gewalt ernst nehmen. Niemand darf wegen seiner Identität zur Zielscheibe werden!"



"Wir sind bestürzt und tief betroffen, dass ein Moment der Liebe und des Mutes in Gewalt umschlagen konnte", erklärte die SPDqueer Köln auf Facebook. "Gewalt, Hetze und Diskriminierung dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Unsere Gedanken sind bei Pascal, Moritz und allen, die Opfer von queerfeindlicher Gewalt werden."



Dominik Goertz, queerpolitischer Sprecher von Die Linke NRW, zeigte sich ebenfalls bestürzt: "Dieser Angriff ist ein Angriff auf die queere Sichtbarkeit in ganz Deutschland und ein alarmierendes Zeichen dafür, dass Queerfeindlichkeit wieder salonfähig geworden ist", erklärte Goertz. "Jahr für Jahr steigen queerfeindliche Straftaten in NRW an, doch von der Landesregierung gibt es selten mehr als warme Worte." Er warf den Behörden Untätigkeit vor: "Queere Menschen werden immer noch zu oft bei Polizei und Behörden nicht ernst genommen. Dieser Fall muss gründlich aufgearbeitet werden." (cw)