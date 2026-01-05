Heidi Klum: Diese Auszeichnungen hat sie mit GNTM schon abgeräumt

Heute, 11:57h 3 Min.

Heidi Klum (52) sucht zum 21. Mal "Germany's next Topmodel" (ab Mittwoch, 20:15 Uhr, ProSieben). Ob sie auch für die neuen Folgen wieder eine prestigeträchtige Auszeichnung absahnen kann?



"Klum setzt sich konsequent dafür ein, Schönheitsideale aufzubrechen"



Am 13. November 2025 erhielt Klum den wichtigen deutschen Medienpreis Bambi. Nachdem sie bereits 2003 und 2015 in der Kategorie Fashion ausgezeichnet wurde, folgte nun die Kategorie Entertainment. Gewürdigt wurden damit ihr Einsatz für Diversität in ihrer Sendung sowie ihre Karriere als Model, Moderatorin und Unternehmerin. "Mit der Auszeichnung ehrt Hubert Burda Media eine Frau, die nicht nur unterhält, sondern inspiriert  mit Mut, Herz und einer klaren Vision", hieß es vorab in einer Mitteilung. "Ihr Gespür für Talente und ihr unermüdlicher Einsatz inspiriert unzählige Menschen und prägt die Mode- und Unterhaltungsindustrie."



Die Sendung rücke "gesellschaftlich relevante Themen wie Diversität und Inklusion in den Fokus". Weiter wurde gelobt: "Klum setzt sich konsequent dafür ein, Schönheitsideale aufzubrechen und Menschen unterschiedlichster Herkunft, Altersgruppen, Körperformen und Geschlechter in den Mittelpunkt zu stellen  und zeigt damit, dass wahre Schönheit von innen kommt."

Nach und nach fielen die strengen Vorgaben

Damit haben Klum und ihre Sendung einen erstaunlichen Wandel hingelegt. Bereits seit 2006 präsentiert die gebürtige Bergisch Gladbacherin die Castingshow. Lange hagelte es viel Kritik an der als "strenge Model-Mama" titulierten Gastgeberin und ihrem Format. Es befördere Sexismus, ein antiquiertes Frauenbild, falsche Schönheitsideale und Magersucht, lauteten die Vorwürfe. Seit einigen Jahren jedoch wird mehr Wert auf Diversität gelegt. 2018 durften erstmals Plus-Size-Kandidatinnen teilnehmen. Mit Vivien Blotzki (25) gewann 2023 erstmals eine Frau mit größerer Konfektionsgröße. Nicht nur die Vorgaben zu Aussehen, Größe und Figur fielen. 2022 wurden erstmals ältere Frauen zugelassen. 2024 dann die nächste große Veränderung: Zum ersten Mal durften auch Männer teilnehmen (queer.de berichtete). Seit 2025 gibt es sogar Extra-Folgen für den männlichen Model-Nachwuchs.



Für den Deutschen Fernsehpreis war sie nominiert



Eine Entwicklung, für die Heidi Klum 2025 nicht nur den Bambi erhielt. Bereits einen Tag später nahm sie im November in Berlin den "Global Icon"-Preis bei der Verleihung der "Glamour Women of the Year Awards" entgegen. Zudem war sie mit GNTM auch für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" nominiert. Bei der Preisverleihung im September in Köln musste sie sich dann aber der eigenen Familie geschlagen geben. Ihr Mann Tom (36) und Schwager Bill Kaulitz (36) triumphierten mit der zweiten Staffel ihrer Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" (queer.de berichtete). Eine Niederlage, die Klum sicher verschmerzen kann.

2024 gewann sie den "Blauer Panther"-Award

Bereits im Oktober 2024 konnte sie aber in München den renommierten Medienpreis "Blauer Panther" in der Kategorie Entertainment entgegennehmen. Sie habe "ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz" gesetzt, teilten die Verantwortlichen mit. Auch ihr langjähriger Weggefährte Thomas Hayo (geb. 1969) lobte in seiner Laudatio: "Du hast aus einem Casting-Format ein Entertainment-Event gemacht, in dem Diversity in jeder Folge gelebt wird." (spot/cw)