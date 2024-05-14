Moderations-Debüt bei "Reality Queens": So tickt Twenty4Tim

Heute, 12:08h 3 Min.

Am Montag ist auf RTL+ die zweite Staffel von "Reality Queens  Auf High Heels durch den Dschungel" veröffentlicht worden. Ein bekanntes Gesicht am Rand des Geschehens: Statt Filip Pavlović (31) übernimmt jetzt Twenty4Tim (25) die Moderation der Sendung. Erfahrung als Show-Host kann der Social-Media-Star zwar nicht vorweisen  dafür aber jede Menge Dschungelerfahrung aus erster Hand.



2024 kämpfte sich der bisexuelle Kölner, bürgerlich Tim Maximilian Kampmann, im australischen Dschungelcamp bis auf den dritten Platz. Nur gegen Leyla Lahouar, heute Heiter, und die spätere Dschungelkönigin Lucy Diakovska musste er sich geschlagen geben. "Ich war selbst im Dschungel  Drama, Tränen, Schlamm. Jetzt die Show zu moderieren? Das ist next Level für mich. Ich freue mich riesig auf meine Queens!", schwärmt Twenty4Tim.

Von Social Media ins Dschungelcamp

"Reality Queens" ist Twenty4Tims erster Job als Moderator. Innerhalb weniger Jahre hat er sich damit vom TikTok-Star zum ernstzunehmenden TV-Gesicht entwickelt. Dabei hatte er vor "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!", was gemeinhin als Ritterschlag des Reality-TVs gilt, kaum Fernseherfahrung. 2021 trat er bei "Pocher vs. Influencer" erstmals auf, als Oliver Pocher gegen ihn und andere Social-Media-Stars antrat. Es folgte ein Gastauftritt bei "Jauch gegen" (2022) sowie ein Auftritt in der "Helene Fischer Show" (2023).



Twenty4Tims Show zählt diesen Monat zu den Highlights des Streamingportals RTL+

Seine eigentliche Karriere begann nicht im Fernsehen, sondern im Internet. Bereits 2014 startete er auf YouTube, während der Corona-Pandemie schaffte er mit seiner quirligen Persönlichkeit auf TikTok den großen Durchbruch. Heute zählt der Influencer sechs Millionen Follower*innen auf der Plattform und 3,4 Millionen Abonnenten auf Instagram  damit gehört er zu den reichweitenstärksten Persönlichkeiten der deutschen Social-Media-Landschaft.



Auch musikalisch ist Twenty4Tim aktiv: Seine Debütsingle "Bling Bling" erschien im April 2022. Mit "Gönn dir" landete er anschließend auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Singlecharts.

Es folgten weitere Nummer-eins-Hits wie "Ice Cream", "Hot Or Not" und "I Don't Care". Eine Neuauflage von "Cheri Cheri Lady" mit Dieter Bohlen schaffte es bis auf Platz zwei. Sein Debütalbum "Phoenix" stieg 2023 ebenfalls auf Platz eins ein.

Nicht ohne Kontroversen

Twenty4Tim hält ständig das Handy drauf. Ob allein Zuhause, mit seinen Eltern, die inzwischen selbst Influencer sind, oder Freunden  immer filmt er mit. Kein Wunder, dass da die Karriere nicht ohne Schrammen verläuft: 2021 geriet er in die Kritik, als er während der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal zwischen Fotos vom Hochwasser Werbeanzeigen schaltete. Ihm wurde vorgeworfen, die Tragödie für Klicks auszunutzen. Der Skandal verfolge ihn bis heute, erklärte er 2024 im Dschungelcamp. "Ich gehe fast immer mit Security aus dem Haus, weil der Hass nicht nur online bleibt bei mir, sondern er auch in die Realität umgeswitcht wird."



Bald auch auf der Suche nach der großen Liebe



"Reality Queens" ist nicht das einzige Format, das Twenty4Tim derzeit beschäftigt: Im September wurde bekannt, dass er Protagonist einer eigenen Datingshow beim ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn ist (queer.de berichtete). Dort will er die große Liebe finden, egal ob Mann oder Frau. Und es wird offenbar emotional, denn auf Instagram schrieb er über die Dreharbeiten: "Meine Datingshow war die intensivste Zeit, seitdem ich am Dschungelcamp teilgenommen habe." Einen Starttermin für die Sendung gibt es noch nicht.



Bei "Reality Queens" trifft Twenty4Tim jetzt erst mal auf zwölf prominente Kandidatinnen, die sich in der kolumbianischen Wildnis beweisen müssen. Mit dabei sind unter anderem Jenny Elvers, Gina-Lisa Lohfink, Kader Loth, Cecilia Asoro oder Ariel, alle ebenfalls mit Dschungelcamp-Vergangenheit. Ohne Luxus kämpfen sie um bis zu 50.000 Euro Preisgeld  und Tim ist sich sicher, dass "Zickenkrieg vorprogrammiert" ist. (spot/cw)