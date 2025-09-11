Nach Super Bowl: Bad Bunny löscht alle Instagram-Posts

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 12:17h 2 Min.

Was hat Bad Bunny vor? (Bild: Toglenn / wikipedia)

Bad Bunny (31) sorgt für wilde Spekulationen: Kurz nach seinem großen Auftritt beim Super Bowl hat der puerto-ricanische Musiker all seine Instagram-Beiträge gelöscht. Zusätzlich entfernte er sein Profilbild und entfolgte allen Personen. Zurück bleibt nur ein Link in seiner Bio, der zu seiner Website führt.

Dieser Schritt des Musikers blieb im Netz nicht unkommentiert. Einige Fans vermuten eine große Ankündigung  etwa ein neues Album und eine neue Ära nach seinem Grammy-prämierten Werk "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". Andere sehen darin einen Rückzug nach seiner politisch aufgeladenen Performance beim Football-Großevent.

Zieht sich Bad Bunny nach Kritik zurück?

Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, setzte vergangenen Sonntag in der Super-Bowl-Halbzeitshow subtile politische Statements (queer.de berichtete). Während seines Auftritts ließ er unter anderem Flaggen von Ländern aus ganz Amerika für sich sprechen. Zudem präsentierte er einen Football mit der Botschaft "Gemeinsam sind wir Amerika". Ein weiteres Zeichen für Einheit und gegen Ausgrenzung: eine Leinwand, die die Worte "Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe" zeigte. Daneben sang er fast vollständig auf Spanisch.

Das gefiel nicht jedem. Donald Trump (79) kritisierte auf seiner Plattform Truth Social: "Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt." Die Show sei "absolut schrecklich, eine der schlechtesten aller Zeiten", schrieb der US-Präsident. Bad Bunnys Auftritt bezeichnete er als einen "Schlag ins Gesicht für unser Land". Konservative kritisieren Bad Bunny nicht nur wegen seiner Herkunft, sondern auch weil er sich für LGBTI-Rechte engagiert und als sexuell fluide definiert.

Mit dem fast vollständigen Ausradieren seiner Instagram-Präsenz könnte Bad Bunny sein Statement laut einigen User*­innen noch einmal unterstreichen wollen. Seine politische Meinung hatte er auch in der Vergangenheit nicht zurückgehalten. Zuletzt sprach er sich bei den Grammys gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE aus. In seiner Dankesrede sagte er: "Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!" (queer.de berichtete). (spot/cw)

