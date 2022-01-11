Rock-Legende Gianna Nannini kommt für besonderes Konzert nach Berlin

Heute, 16:22h 2 Min.



Gianna Nannini zieht es im September nach Berlin

Die italienische Rock-Legende Gianna Nannini (71) hat ein besonderes Deutschland-Konzert angekündigt. Sie spielt am 19. September in der Berliner Waldbühne, um einen Meilenstein zu feiern, wie nun bekannt gegeben wurde.



Fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Gianna Nannini" kündigte die pansexuelle Ikone mit "GiannaGold" eine "zweijährige Jubiläumsreise" an. Ihr geplanter Auftritt soll dabei Erinnerungen an ein vergangenes Konzert in Berlin wecken. In der Mitteilung heißt es dazu: "Nach ihrem legendären Konzert im Jahr 1988 kehrt sie mit leidenschaftlicher Energie auf die historische Bühne der Berliner Waldbühne zurück." Es werde eine einzigartige Rock-Show sein, "die eine Karriere voller herausragender Erfolge feiert".



"Das einzige große Live-Event des Jahres 2026"



Auf Instagram bewirbt Gianna Nannini, die ab Ende der 1970er Jahre mit Liedern wie "Bello e impossibile", "I maschi" oder "Un'estate italiana" berühmt wurde, das Berlin-Konzert als "das einzige große Live-Event des Jahres 2026".



Tickets für das Event am 19. September sind im speziellen Fan-Vorverkauf am Mittwoch um 10 Uhr erhältlich. Am Freitag können alle auf Eventim zuschlagen. In den allgemeinen Vorverkauf kommen die Tickets ab Montag um 10 Uhr.



Gianna Nannini lebt bereits seit den Achtzigerjahren mit ihrer Lebenspartnerin Carla zusammen. 2010 hatte sie für Schlagzeilen gesorgt, als sie mit 56 Jahren schwanger wurde und in Mailand eine Tochter zur Welt brachte. (spot/cw)