Wir, Trans*Recht e.V. Bremen, suchen ab sofort eine

Verwaltungskraft oder Fachkraft für Buchführung,

die die Arbeit unserer Beratungsstellen in Bremen und Niedersachsen unterstützt. Als gemeinnütziger Verein bieten wir bereits seit vielen Jahren professionelle psychosoziale Peer- und Rechtsberatung für trans* Personen im nordwestdeutschen Raum an und organisieren zahlreiche Projekte zu Empowerment, Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Trans*. Außerdem sind wir seit 2020 auch Träger*in der Inter*Beratung in Bremen.

Die Stelle umfasst unter anderem folgende Tätigkeiten:

● Buchhaltung
● Finanzplanung
● Sachberichte und Anträge für die einzelnen Projekte erstellen
● Unterstützung des Vereinsvorstandes
● Mail- und Postkorrespondenz
● Betreuung der Vereinsmitglieder und -beiträge
● Ggfs. IT-Administrationstätigkeit (Website, Cloud)

Die folgenden Qualifikationen und Fähigkeiten sind für uns Grundvoraussetzung für die zu besetzende Stelle:

● Kenntnisse in doppelter Buchführung
● EDV-Kenntnisse insbesondere Buchhaltungssoftware (z.B. Lexware oder ähnlich )
● Menschenrechtsbasierte Haltung und Wissen zu Themen geschlechtlicher Vielfalt
● Gut in selbstorganisiertem Arbeiten und Teamfähigkeit
● Zuverlässigkeit

Weiterhin wünschenswerte Qualifikationen sind:

● Fähigkeit zu schneller Einarbeitung in wechselnde Sachverhalte
● Enthusiasmus für Digitalisierung
● Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort

Im Gegenzug dazu bieten wir:

● Nach Absprache weitgehende Möglichkeit zum Home-Office
● Die Vertiefung Deiner Kenntnisse in der trans* Arbeit
● Eine Anbindung an die lokale Community
● 6 Wochen Jahresurlaub
● Eine Teilzeittätigkeit von derzeit 13 Stunden pro Woche, zunächst befristet bis 31.12.2026
● Ein monatliches Gehalt in Anlehnung an TV-L, Eingruppierung abhängig von vorhandenen Qualifikationen bis maximal E 9b

Regelmäßiger Arbeitsort ist Bremen.

Bewerbungen bitte bis zum 21.02.2026. in elektronischer Form an vorstand@trans-recht.de. Wir bitten darum, keine Bewerbungsfotos einzureichen.

Vorstellungsgespräche werden individuell vereinbart und finden zeitnah nach Bewerbungseingang, je nach Absprache, online oder in Präsenz statt. Bewerbungen von mehrfachmarginalisierten trans* Personen (z.B. trans* Person mit Behinderung, trans* Person of Color, jüngere/ältere trans* Person etc.) erwünscht.

Bewerbt euch auch gerne, auch wenn ihr nicht alle Qualifikationen vollständig erfüllt.

Bei Fragen könnt ihr gerne Marina unter vorstand@trans-recht.de anschreiben.

