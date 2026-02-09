Wegen ihrer Gesundheit: Demi Lovato sagt mehrere Konzerte ab

Heute, 11:55h 3 Min.



Demi Lovato schützt ihre Gesundheit (Bild: Universal Music)

Demi Lovato (33) zieht kurz vor dem Start ihrer neuen Tournee die Reißleine. Die pansexuelle Sängerin hat mehrere Konzerte ihrer anstehenden "It's Not That Deep"-Tour abgesagt und den Tourplan angepasst, um ihre Gesundheit zu schützen. Die Entscheidung teilte Lovato ihren Fans via Instagram-Story mit.



In der Botschaft schrieb Lovato zunächst: "Meine Lovatics  ich freue mich riesig darauf, in diesem Jahr wieder auf die Bühne zurückzukehren und euch in so vielen Städten wie möglich zu besuchen."



Weiter erklärte der frühere "Camp-Rock"-Star dann jedoch: "Als ich mit den Vorbereitungen für die Tour begonnen habe, wurde mir klar, dass ich mir mehr vorgenommen habe, als realistisch machbar ist. Um meine Gesundheit zu schützen und euch bei jeder Show mein Bestes geben zu können, muss ich mir mehr Zeit für Erholung und Proben einplanen und den Tourplan insgesamt anpassen  mit mehr freien Tagen, damit ich die gesamte Tour gut bewältigen kann."



Insgesamt fallen fünf Konzerte aus



Lovato nannte anschließend die Städte, in denen sie im Rahmen der Tour nicht mehr auftreten wird: Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver und Charlotte (North Carolina).



"Ich bin sehr traurig, sagen zu müssen, dass ich euch auf dieser Tour nicht mehr sehen kann, und es tut mir sehr leid für alle, die geplant hatten, dabei zu sein", schrieb sie.



Auch wenn Lovato nicht näher darauf einging, was sie genau zu dem Schritt bewogen hat, spricht die Sängerin seit Langem offen über ihre Probleme mit Suchterkrankungen, Essstörungen und ihrer psychischen Gesundheit.



"Ich war fünfmal in stationärer Behandlung, und jedes einzelne Mal, wenn ich wieder in eine Klinik zurückgekehrt bin, habe ich mich besiegt gefühlt", sagte Lovato im Juni 2024 im Rahmen einer Benefizveranstaltung. "Ich kenne dieses Gefühl aus eigener Erfahrung. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer kam, als ich angefangen habe, wirklich an mir zu arbeiten  egal ob durch ein Programm oder dadurch, dass ich mit meinem Behandlungsteam gesprochen und dort Beziehungen aufgebaut habe."

Vorfreude auf die Tour ist groß

"Ich freue mich riesig auf diese Tour und kann es kaum erwarten, so viele von euch zu sehen und gemeinsam mit euch zu singen!", fügte Lovato in ihrem Post hinzu.



Die Sängerin hatte die Konzerte Ende Oktober erstmals angekündigt. Die nun auf 18 Termine verkürzte Tournee folgt auf ihr 2025 erschienenes Album "It's Not That Deep", das auf Platz neun der "Billboard 200"-Charts einstieg und die Spitze der "Billboard Top Dance Albums"-Charts erreichte. Das erste Konzert der Tournee findet am 13. April in Orlando statt. (spot/cw)