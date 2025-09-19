Ralf Schumacher bestätigt Verlobung

Heute, 12:13h 2 Min.

Die Gerüchte hatten sich seit längerem verdichtet, nun ist es offiziell: Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) werden heiraten. Der ehemalige Formel-1-Pilot ließ seine Hochzeitspläne über Instagram bestätigen.



In dem Statement heißt es: "Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden. Beide freuen sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche." Zu weiteren persönlichen Details wolle sich das Paar nicht äußern und bitte "um Respekt für ihre Privatsphäre".



Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass das Paar Ende Mai im Nobelort Saint-Tropez heiraten werde (queer.de berichtete). Die beiden leben dort einen Teil des Jahres in einer Villa. Die Einladungen für die Hochzeit seien demnach bereits vor einigen Wochen verschickt worden  an Familienmitglieder, aber auch an befreundete Promis wie Robert und Carmen Geiss.

Liebe, die in Monaco begann

Die Liebesgeschichte der beiden reicht weit zurück. Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann in Monaco. Seit 2022 sind sie ein Paar. Im Juli 2024 ging Schumacher den Schritt an die Öffentlichkeit  verbunden mit seinem Coming-out (queer.de berichtete). Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig auf Social Media und lassen ihre Follower*innen an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben.



Unter dem Instagram-Beitrag zur Verlobung sammelten sich zahlreiche positive Reaktionen. Fans und Wegbegleiter*innen gratulierten dem Paar herzlich und wünschten ihm alles Gute für die gemeinsame Zukunft. Viele zeigten sich bereits gespannt auf den großen Tag.

Die Familie wächst  auf vier Pfoten

Dass Schumacher und Bousquet-Cassagne längst eine gemeinsame Zukunft aufbauen, ist ihren Follower*innen schon länger klar. Erst im November verkündete das Paar auf Instagram, dass ein neuer Hund bei ihnen eingezogen ist (queer.de berichtete). Der weiße Welpe hört auf den Namen Georges und leistet nun Hündin Lilly Gesellschaft. "Mit Georges' Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann", schrieb Bousquet-Cassagne damals in seinem Instagram-Posting.



Der französische Geschäftsmann zeigte sich begeistert von dem neuen Familienmitglied: "Er ist schon lebhaft und intelligent und so süß." Auf den veröffentlichten Fotos waren sowohl Bousquet-Cassagne als auch der ehemalige Formel-1-Pilot mit dem weißen Vierbeiner zu sehen. (spot/cw)