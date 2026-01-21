Elton kommentiert Österreichs ESC-Vorentscheid



Elton schaut sich mal genauer an, was unser Nachbarland so beim ESC anstellt (Bild: ARD / Morris Mac Matzen)

Heute, 15:49h 2 Min.

Zwölf Acts treten am 20. Februar um 20:15 Uhr live in ORF 1 an, um sich das Ticket für den 70. Eurovision Song Contest in Wien zu sichern. Beim ersten österreichischen Vorentscheid seit 2016 müssen sie sowohl eine internationale Fachjury als auch das TV-Publikum von sich überzeugen.



Durch den Abend führen Moderatorin Alice Tumler und der österreichische ESC-Teilnehmer 2018 Cesár Sampson. Flankiert wird das Duo von einem dreiköpfigen Kommentator*innen-Panel, das die Auftritte einordnet, wie der ORF am Dienstag mitteilte.

Elton setzt auf Humor und Erfahrung

Einer der drei Studio-Expert*innen ist Moderator Elton (54). Der TV-Entertainer war 2023 bereits als deutscher Punktesprecher beim Eurovision Song Contest im Einsatz und verkündete die Stimmen der deutschen Jury. Außerdem war er mehrfach in deutsche Vorentscheide eingebunden  zuletzt an der Seite von Stefan Raab bei "Chefsache ESC 2025  Wer singt für Deutschland?".



Sein Kommentar zum neuen Job fällt gewohnt humorvoll aus: "Es ist mir eine unfassbare Ehre, dass mich der amtierende Europameister verpflichtet und in seinen Stab berufen hat", so der selbsternannte "größte lebende Österreich-Fan außerhalb Österreichs". Sein augenzwinkerndes Versprechen: voller Einsatz, damit Österreich am Ende "über einen richtig guten zweiten Platz hinter Deutschland" jubeln könne.

Hänni und Athanasiadis komplettieren das Panel

Neben ihm sitzt Luca Hänni, der 2019 in Tel Aviv für die Schweiz antrat und dort den vierten Platz holte. "Der ESC hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert", erklärt der Sänger. Die Dritte im Kommentator*innen-Bunde ist die leidenschaftliche ESC-Verehrerin Caroline Athanasiadis. Die österreichische Kabarettistin und "Smart10"-Moderatorin verfolgt den Wettbewerb seit Jahren intensiv und betont: "Unsere Musikszene ist extrem vielfältig und wird oft unterschätzt." Sie setze auf einen innovativen Beitrag für das Heimspiel in Wien. Punkte vergibt das Trio übrigens nicht.



Der deutsche ESC-Vorentscheid "Eurovision Song Contest  Das Deutsche Finale 2026" läuft am 28. Februar 2026 um 20:15 Uhr live im Ersten. Das ESC-Finale 2026 findet am Samstag, dem 16. Mai, um 21 Uhr in der Wiener Stadthalle statt. (spot/cw)