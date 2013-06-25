Von Beust warnt: CDU droht Spaltung bei AfD-Koalition

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Archivbild: Ole von Beust im Jahr 2009 (Bild: Freud / wikipedia)

Eine Koalition der CDU mit der AfD nach den Landtagswahlen im Osten würde die Partei nach Ansicht von Hamburgs früherem Bürgermeister Ole von Beust (CDU) schwer beschädigen. "Wenn in den ostdeutschen Bundesländern nach den Wahlen jemand aus der CDU auf die Idee käme, mit der AfD zu koalieren, würde das den Laden auseinanderreißen", sagte der schwule Politiker dem "Spiegel". Er schätze, dass dann mindestens 30 Prozent der CDU-Mitglieder weg wären.

Beust habe in Hamburg zwischen 2001 und 2003 selbst mit Rechtspopulisten regiert. Die damalige Partei Rechtsstaatlicher Offensive von Ronald Schill sei aber schwer vergleichbar mit der heutigen AfD, sagte Beust: Das seien keine Nazis gewesen. Aber "mit der AfD darf es keine Koalitionen geben, keine Abkommen, nicht mal Absprachen". Eher würden die CDU-Mitglieder im Osten eine Koalition mit der Linkspartei tolerieren: "Zähneknirschend, ja. Alle demokratischen Parteien, auch die CDU, müssen bis an die Grenze des für sie Zumutbaren gehen, um die AfD zu verhindern."

In einer denkwürdigen Pressekonferenz im August 2003 hatte von Beust Schill als Innensenator entlassen. Schill habe ihm gedroht, ein angebliches homo­sexuelles Verhältnis von ihm mit Justizsenator Roger Kusch (CDU) publik zu machen. Schills Behauptung sei falsch und die Drohung ungeheuerlich, sagte von Beust, der zuvor noch nie öffentlich über seine Homosexualität gesprochen hatte, damals. "Ich hab' ihn angeschrien, er solle sich zum Teufel scheren", sagte von Beust rückblickend der "Zeit" (queer.de berichtete).

In Deutschland stehen in diesem Jahr insgesamt fünf Landtagswahlen an, darunter am 6. September in Sachsen-Anhalt und am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Berlin. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird erst 2029 wieder gewählt. (cw/dpa)

