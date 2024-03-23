Shakira gibt Gratiskonzert an der Copacabana

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Archivbild: Shakira im Jahr 2023 (Bild: Junta de Andalucía / wikipedia)

Die kolumbianische Sängerin Shakira wird im Mai ein kostenloses Konzert am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro geben. Sie werde am 2. Mai bei "Todo Mundo no Rio" (Die ganze Welt in Rio) in der Küstenmetropole auf der Bühne stehen, teilte Bürgermeister Eduardo Paes mit. Mit der Konzertreihe holt die Stadtverwaltung seit einigen Jahren internationale Stars nach Rio de Janeiro.

Im vergangenen Jahr kamen rund 2,5 Millionen Menschen zum Auftritt von Lady Gaga (queer.de berichtete). Damit stellte der US-Popstar einen neuen Besucherrekord für ein Einzelkonzert auf. 2024 kamen etwa 1,6 Millionen Fans zum Auftritt von Madonna an der Copacabana (queer.de berichtete).

Shakira tourt derzeit mit ihrem Album "Las Mujeres Ya No Lloran" (Die Frauen weinen nicht mehr) durch die Welt. In den kommenden Tagen stehen Auftritte in El Salvador und Mexiko an, bevor sie im März und April mehrere Konzerte im Nahen Osten und den Golfstaaten gibt. Bereits jetzt hat sie mit "Las Mujeres Ya No Lloran" einen Rekord für die umsatzstärkste Tournee spanischsprachiger Künstler*­innen aufgestellt. (cw/dpa)

