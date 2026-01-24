LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg bietet Studentische Projektmitarbeit im Bildungsteam

Heute, 05:05h 3 Min.

Das Projekt Bildung und Sensibilisierung zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt basiert auf drei zentralen Säulen: Schulworkshops, Erwachsenenbildung und die Organisation queerer Jugendfestivals. In allen Bereichen arbeitet das Projekt eng mit lokalen Institutionen, Bildungseinrichtungen und queeren Netzwerkpartner*­innen in den Berliner Bezirken zusammen und legt großen Wert auf Vernetzung.



Ein Schwerpunkt liegt auf den Workshops, die sich an die Mehrheitsgesellschaft richten und Wissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vermitteln. Ziel ist es, Toleranz zu fördern sowie Queer­feindlichkeit, Diskriminierung und Gewalt präventiv entgegenzuwirken und queere Menschen zu empowern.



Dein Arbeitsbereich



Du bist verantwortlich für die organisatorische und inhaltliche Koordination verschiedener Bildungs- und Sensibilisierungsformate sowie für Öffentlichkeitsarbeit des Projektes.



Zu den zentralen Aufgaben zählen insbesondere:

● Organisation von Schulworkshops (Planung, Koordination, Durchführung und Nachbereitung)

● Durchführung von Workshops (ca. zwei Einsätze pro Monat)

● Anteilige Mitorganisation von Jugendfestivals für queere Jugendliche

● Planung, Organisation und Begleitung von Supervisionen

● Organisation und Vorbereitung von Teammeetings

● Bearbeitung und Beantwortung allgemeiner Korrespondenz (insbesondere E-Mail-Kommunikation)

● Organisation und Koordination von Fort- und Weiterbildungsangeboten

● Entwicklung, Einführung und Weiterentwicklung pädagogischer Methoden sowie Erstellung von Workshop- und Schulungsmaterialien

● Abwicklung und Kontrolle von Rechnungen

● Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Projektes

● Betreuung und redaktionelle Mitarbeit im Bereich Social Media sowie für einen Blog

● Konzeption, Erstellung und Koordination von Informationsmaterialien (z. B. Flyer, Sensibilisierungsposter)

● Organisation und Durchführung von Teamveranstaltungen (z. B. Sommerfest)



Du bringst mit



● Du bist im gesamten Jahr 2026 als Student*in (Bachelor oder Master) eingeschrieben

● Du hast Erfahrung im Bereich Social Media und Öffentlichkeitsarbeit

● Du verfügst über Wissen zu den Lebensrealitäten queerer Menschen, insbesondere von Personen, die Mehrfachdiskriminierung erfahren

● Du arbeitest selbstständig, verantwortungsbewusst und zuverlässig

● Du bringst Empathie, Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Reflexions- und Vorurteilsbewusstsein mit

● Du bist bereit, punktuell auch am Wochenende zu arbeiten

● Du identifizierst dich mit den Zielen und Werten des LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg e. V.



Wünschenswert, aber keine Voraussetzung, sind:



● erste Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen

● Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Workshops



Dich erwarten



Dich erwartet ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld in einer queeren Menschenrechtsorganisation mit engagierten Kolleg*­innen. Wir bieten dir ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Raum für Eigeninitiative und Weiterentwicklung.



Konkret bedeutet das:



● eine Stelle im Umfang von 20 Wochenstunden

● Vergütung nach TV-L Berlin (E 6)

● tarifliche Sonderzahlungen im November eines Jahres

● 18 Urlaubstage bei einer 3-Tage-Woche sowie arbeitsfreie Tage am 24. und 31. Dezember

● ein flexibles Arbeitszeitmodell

● themenbezogene Fort- und Weiterbildungen

● regelmäßige Supervision

● eine strukturierte und begleitete Einarbeitung



Hast du Fragen?



Ansprechperson: Noah Heckhoff (er /Projektleitung)

E-Mail:



Der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg e. V. setzt sich aktiv für Gleichberechtigung und Anti­diskriminierung ein. Wir begrüßen Bewerbungen von allen qualifizierten Personen  ausdrücklich möchten wir insbesondere TINFLA und queere Menschen mit Erfahrungen von Mehrfachdiskriminierung dazu ermutigen, sich zu bewerben.



